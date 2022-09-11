12 сентября
﻿
Политика

Атака клонов и скучающая комиссия. Как проходят муниципальные выборы в Барнауле и за городом

В Алтайском крае в самом разгаре крупнейшие муниципальные выборы в стране, однако избиратели не спешат отдавать свой голос — крайизбирком регистрирует низкую явку. Наши корреспонденты лично убедились в этом.

Муниципальные выборы на Алтае 11сентября 2022 года
Муниципальные выборы на Алтае 11сентября 2022 года
akzs.ru

Все внимание на фамилии

Наш корреспондент Павел Запруднов сходил в 10 утра проголосовать в школу № 113 — это 178 избирательный участок 13 избирательного округа.

«Очень тихо, никакой торговли и музыки. За 10 минут, что я голосовал, не пришел ни один человек», — передает он.

Правда, на лестнице стояли три потенциальных избирателя — но все равно это довольно мало, учитывая, что в одной школе голосуют три участка.

Также Павел обратил внимание на интересный подбор кандидатов. Нет, это не родственники — на стенде действительно собрались две пары однофамильцев: двое Гнедых и два Ершова. Причем последние — оба коммунисты.

Кандидаты на голосовании
Кандидаты на голосовании
Павел Запруднов

В Рассказихе все спокойно

Наш обозреватель Анна Недобиткова, находясь на выходных на даче в селе Рассказиха, во время утренней пробежки заглянула на местный избирательный участок. Сегодня здесь выбирают депутатов сельсовета.

Анна рассказывает, что в 9 утра на входе в участок стоял только сотрудник полиции.

Сам участок располагается в стареньком деревянном доме досуга.

На входе объявление напоминает о том, что надо соблюдать социальную дистанцию и надевать маски. На тут это не обязательно — внутри из избирателей никого не оказалось.

Избирательный участок в Рассказихе
Избирательный участок в Рассказихе
Анна Недобиткова

Какая явка

По сообщению телеграм-канала избиркома Алтайского края, по состоянию на 12:00 в регионе явка составила 11,65%.

Участие в голосовании приняли 189 651 избирателей Алтайского края.

В Барнауле явка с учетом многодневного голосования составила 9,5% (49 842 человек). Это одна из самых низких явок за последнее время.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость