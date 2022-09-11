Атака клонов и скучающая комиссия. Как проходят муниципальные выборы в Барнауле и за городом

В Алтайском крае в самом разгаре крупнейшие муниципальные выборы в стране, однако избиратели не спешат отдавать свой голос — крайизбирком регистрирует низкую явку. Наши корреспонденты лично убедились в этом.

Все внимание на фамилии

Наш корреспондент Павел Запруднов сходил в 10 утра проголосовать в школу № 113 — это 178 избирательный участок 13 избирательного округа.

«Очень тихо, никакой торговли и музыки. За 10 минут, что я голосовал, не пришел ни один человек», — передает он.

Правда, на лестнице стояли три потенциальных избирателя — но все равно это довольно мало, учитывая, что в одной школе голосуют три участка.

Также Павел обратил внимание на интересный подбор кандидатов. Нет, это не родственники — на стенде действительно собрались две пары однофамильцев: двое Гнедых и два Ершова. Причем последние — оба коммунисты.

Кандидаты на голосовании Павел Запруднов

В Рассказихе все спокойно

Наш обозреватель Анна Недобиткова, находясь на выходных на даче в селе Рассказиха, во время утренней пробежки заглянула на местный избирательный участок. Сегодня здесь выбирают депутатов сельсовета.

Анна рассказывает, что в 9 утра на входе в участок стоял только сотрудник полиции.

Сам участок располагается в стареньком деревянном доме досуга.

На входе объявление напоминает о том, что надо соблюдать социальную дистанцию и надевать маски. На тут это не обязательно — внутри из избирателей никого не оказалось.

Избирательный участок в Рассказихе Анна Недобиткова

Какая явка

По сообщению телеграм-канала избиркома Алтайского края, по состоянию на 12:00 в регионе явка составила 11,65%.

Участие в голосовании приняли 189 651 избирателей Алтайского края.

В Барнауле явка с учетом многодневного голосования составила 9,5% (49 842 человек). Это одна из самых низких явок за последнее время.