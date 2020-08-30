Авторитетный депутат призвал закрыть Пенсионный фонд России за «ошибки и дворцы»

Партийный лидер назвал ПФР посредником между бюджетом и пенсионерами, который «плодит свои шикарные офисы по всей стране».
Ранее Счетная палата обнаружила в работе фонда грубые нарушения, которые стали причиной недополучения гражданами пенсий.
Оказалось, что на одного человека могут быть запросто открыты несколько счетов, а за одним и тем же СНИЛС могут числиться несколько человек.
Парламентарий предложил платить деньги людям минуя ПФР, прямо из бюджета. А для расчетов использовать, к примеру, базу Федеральной налоговой службы.
«Зачем платить безумные деньги за базу данных ПФР, если она работает с такими чудовищными ошибками?», — заявил Миронов, сообщает REGNUM.