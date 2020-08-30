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Политика

Авторитетный депутат призвал закрыть Пенсионный фонд России за «ошибки и дворцы»

Депутат Госдумы Сергей Миронов, лидер фракции «Справедливая Россия», заявил, что Пенсионный фонд после обнаруженных нарушений Счетной палатой необходимо ликвидировать.

Пенсионный фонд в Барнауле.
Пенсионный фонд в Барнауле.
yandex.ru/maps

Партийный лидер назвал ПФР посредником между бюджетом и пенсионерами, который «плодит свои шикарные офисы по всей стране».

Ранее Счетная палата обнаружила в работе фонда грубые нарушения, которые стали причиной недополучения гражданами пенсий.

Оказалось, что на одного человека могут быть запросто открыты несколько счетов, а за одним и тем же СНИЛС могут числиться несколько человек.

Здания Пенсионного фонда.
Здания Пенсионного фонда.
novate.ru
Здания Пенсионного фонда.
Здания Пенсионного фонда.
novate.ru
Здания Пенсионного фонда.
Здания Пенсионного фонда.
novate.ru

Парламентарий предложил платить деньги людям минуя ПФР, прямо из бюджета. А для расчетов использовать, к примеру, базу Федеральной налоговой службы.

«Зачем платить безумные деньги за базу данных ПФР, если она работает с такими чудовищными ошибками?», — заявил Миронов, сообщает REGNUM.

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