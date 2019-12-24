Барнаул вошел в пятерку худших городов по эффективности управления

Барнаул вошел в пятерку городских округов, имеющий худшие позиции по эффективности управления. Рейтинг составило Агенство политических и экономических коммуникаций (АПЭК) на основе синтеза результатов опроса 171 экспертов и статистических данных.

Наша позиция — 88-я

В рейтинг вошли 92 города — все столицы субъектов Федерации, а также крупные городские округа с населением более 300 тыс. человек, не являющиеся региональными центрами. Барнаул занял 88-ю позицию — это означает, что краевой центр в проблемной зоне.

Барнаул вошел в группу городских округов, где пока не произошло никаких позитивных событий (с времен составления предыдущего рейтинга в 2018 году), позволяющих говорить об улучшении ситуации. Во многих из городов этой группы продолжаются кадровые перестановки либо усиливается кампания вполне заслуженной критики в адрес городских властей.

Барнаул также в числе городов, где отмечались заметные управленческие проблемы. Произошла смена главы, но оптимизма она пока не вызывает, утверждают авторы рейтинга.

Первые места в рейтинге занимают Тюмень, Казань, Салехард, Ханты-Мансийск и Грозный. У Горно-Алтайска — 58-я позиция.

Сергей Дугин , Виктор Томенко и Александр Романенко. 16 августа 2019 года. Дмитрий Лямзин.

Как составляли рейтинг

Рейтинг делится на два блока, по каждому из которых проводится своя оценка: политико-управленческий и социально-экономический.

1. В первом блоке оценивалась общественно-политическая ситуация в городском округе и эффективность работы бюрократического аппарата. Здесь оценивались, например, уровень электоральной поддержки действующей власти, объем субсидий на душу населения, общественная поддержка и личная популярность главы городского округа и другое.

2. Второй блок состоит из шести основных направлений, ответственность за которые, так или иначе, лежит на городской власти — образование, развитие ЖКХ, транспортная сфера и дорожное хозяйство, градостроительная сфера и развитие общественного пространства, сфера культуры, финансово-экономическая сфера.

Оценивались и расходы бюджета на образование душу населения, и доля отремонтированных тепловых сетей, и расходы бюджета на ЖКХ — в общем, много чего. После обобщения данных по особой методике были выведены результаты.

Авторы рейтинга — гендиректор АПЭК Дмитрий Орлов и политолог Ростислав Туровский.