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Политика

Барнаулец устроил пикет у «Макдональдса»

21 мая руководитель краевого молодежного отделения ЛДПР Захар Торычев провел одиночный пикет у «Макдональдса» на Павловском тракте. Он выступал против вредного питания, передает алтайское отделение партии.

Пикет у "Макдональдса"
Пикет у "Макдональдса"
vk.com/ldpr_altay

Торычев заявил, что поражен количеством заведений, которые торгуют фаст-фудом. Он считает, что экономить на полноценном питании не стоит.

Захар Торычев,
руководитель краевого молодежного отделения ЛДПР:

Больше всего меня удивляет в этой ситуации бездействие нашего министерства здравоохранения. Неужели невозможно ничего сделать? Как минимум профилактические беседы, акции о полезном питании провести можно. Но, видимо, выгоднее поощрять открытие таких заведений, а потом наблюдать огромные очереди в больницы.

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