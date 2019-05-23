Барнаулец устроил пикет у «Макдональдса»

Торычев заявил, что поражен количеством заведений, которые торгуют фаст-фудом. Он считает, что экономить на полноценном питании не стоит.

Больше всего меня удивляет в этой ситуации бездействие нашего министерства здравоохранения. Неужели невозможно ничего сделать? Как минимум профилактические беседы, акции о полезном питании провести можно. Но, видимо, выгоднее поощрять открытие таких заведений, а потом наблюдать огромные очереди в больницы.