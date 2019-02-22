Барнаульские депутаты отказались от компенсаций, но отдельные расходы им все же оплатят

Депутаты Барнаульской гордумы 22 февраля признали не действующим свое решение, которое предусматривает выплату по 6 тыс. рублей в месяц тем из них, кто не работает в БГД на постоянной основе. При этом они поручили двум думским комитетам разработать правовые акты, чтобы в будущем оплачивать депутатам расходы на командировки и обучение.

Без чеков и билетов

Протест на решение гордумы от 2013 года о ежемесячных выплатах прокурор Барнаула внес в декабре. И с этого момента депутаты уже отказались от выплат, рассказал зампредседателя БГД Сергей Струченко.

Выплата (с 2013 года — 6 тыс. рублей в месяц) связана с депутатской работой — затратами на поездки, бумагу и прочее. Более того, иногда из этих же денег депутаты помогают избирателям, попавшим в трудную жизненную ситуацию.

При этом выплата фиксированная, пояснил Струченко. То есть не зависит от того, сколько на самом деле потратил депутат. Билеты, чеки, отчеты, подтверждающие расходы, депутаты не предоставляли.

Напомним, 6 тыс. рублей платили тем депутатам, которые не получают зарплату за работу в гордуме — а их большинство.

Протест удовлетворить

Собственно, именно этот механизм (выплаты без документов, подтверждающих расходы) и вызвал претензии.

Сергей Струченко. www. duma-barnaul.ru

Сергей Струченко привел в пример апелляционное определение Верховного суда от 28 декабря 2018 года, в котором такой подход сочли не соответствующим принципу эффективности использования бюджетных средств.

С тем, что механизм неправильный, согласились и другие депутаты. В итоге большинством голосов они удовлетворили протест и отменили свое решение о компенсациях.

Между тем, отказ от выплат не приведет к экономии затрат на содержание гордумы, отметил еще один депутат (забывший представиться). Сергей Струченко пояснил: 2,5 млн рублей, которые шли на компенсации, будут перераспределены на другие расходные статьи.

Устав гарантирует

Дело в том, что Устав Барнаула гарантирует депутатам осуществление их полномочий. И у кого-то из них может просто не найтись денег на выполнение депутатских обязанностей. Кроме того, в Уставе предусмотрены гарантии депутатам на обучение.

И в решении об отмене компенсаций депутаты вписали поручение к двум комитетам: разработать и внести в гордуму новые нормативно-правовые акты.

Их цель — реализовать гарантии, во-первых, на получение депутатами профессионального образования, подготовку-переподготовку, повышение квалификации и обучение. И, во-вторых, на возмещение командировочных расходов, связанных с исполнением полномочий.

Будут ли именно на эти цели перераспределены сэкономленные на отмене компенсаций бюджетные средства или нет, пока не ясно.

Руководитель фракции «Единая Россия» в БГД Вячеслав Перерядов ( слева). www. duma-barnaul.ru

И хотя руководитель фракции «Единая Россия» Вячеслав Перерядов отдельно напомнил, что фракция единогласно решила отказаться от компенсационных выплат, за реализацию в будущем гарантий на обучение и оплату командировок большинство депутатов все же проголосовали.

Отдайте сиротам

Мнение по этому поводу высказала депутат-коммунист Елена Хрусталева. Она заявила, что современные методы обучения — например, дистанционный — не требуют больших затрат. И оплатить такую учебу могли бы и сами депутаты.

Она призвала потратить экономию на жилье и образование детей-сирот или другие не менее важные цели.

Так или иначе, вопрос с компенсациями решен окончательно: в нынешнем виде их не будет. Отвечая на вопрос altapress.ru, не придется ли депутатам возвращать то, что они уже потратили, Сергей Струченко сказал: «Думаю, нет».