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Политика

Барнаульские депутаты снова напортачили с декларациями

13 депутатов Барнаульской городской Думы вновь допустили нарушения в сведениях о доходах, расходах и имуществе. На предстоящем заседании гордумы решение по каждому из них будут принимать отдельно, говорится в повестке. На рассмотрение каждого отвели по пять минут.

Заседание Барнаульской гордумы, 8 ноября 2019 года.
Заседание Барнаульской гордумы, 8 ноября 2019 года.
barnaul.org

Нарушения допустили 10 представителей «Единой России», два коммуниста и один депутат от ЛДПР, уточняет amic.ru.

Это Лариса Белькова, Геннадий Гаврин, Инесса Грицай, Александр Гросс, Иван Карпов, Валерий Касплер, Александр Лисицын, Алексей Маликов, Евгений Носенко, Алексей Скосырский, Андрей Солодилов, Александр Тайчер и Елена Хрусталева.

Речь идет о незначительных нарушениях, но ответственность за это народным избранникам все равно придется понести, сообщает издание.

Многие нарушения связаны с отчетами о банковских продуктах и услугах. Например, депутат мог погасить кредит, но забыл при этом закрыть счет, который автоматически открывается для погашения этого кредита.

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