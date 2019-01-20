Барнаульские коммунисты вышли на акцию протеста в желтых жилетах

20 января алтайский крайком КПРФ организовал на площади Свободы митинг против повышения цен и тарифов. Некоторые участники пришли на протестную акцию в желтых жилетах. Снимки с ними на своей странице в Facebook опубликовала персек крайкома КПРФ Мария Прусакова.

Коммунисты планировали собрать на акцию не менее 500 человек, однако, по данным Политсиб.ру, пришло около 200. Среди них было несколько человек в желтых жилетах. Напомним, одноименное протестное движение сейчас набирает популярность во Франции. На отдельные акции против роста цен и за отставку правительства собираются до 80 тыс. человек.

Главный лозунг барнаульской акции — «Хватит грабить народ!» Митингующие выступали против политики федерального правительства. В частности, против повышения пенсионного возраста, роста тарифов, цен, налогов.