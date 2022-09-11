В воскресенье в Барнауле завершается трёхдневное голосование по выборам депутатов Барнаульской городской Думы VIII Созыва. По общему мнению членов Общественной палаты краевой столицы: Барнаул демонстрирует позитивный интерес к выборам муниципального уровня.

Барнаульские общественники за три дня посетили большинство участков для голосования на выборах в БГД

В течение трёх дней — 9, 10 и 11 сентября — общественники вместе с представительницами Совета женщин при главе Барнаула посещали избирательные участки во всех пяти районах Барнаула для оценки проведения голосования.

По мнению заместителя председателя Общественной палаты города Петра Фризена, эта кампания в Барнаульскую гордуму проходит под знаком взаимоуважительной и честной конкурентной политической борьбы.

— Ввиду отсутствия крупных нарушений за все три дня голосования члены Общественной палаты могут сделать следующий вывод: кампания в Барнаульскую городскую Думу VIII Созыва проходит под знаком взаимоуважительной и честной и конкурентной политической борьбы. Напомню, соблюдение всеми участниками избирательного процесса требований законодательства — основа прозрачности и легитимности выборов. В настоящий момент мы фиксируем только положительные отзывы от наших наблюдателей, которые подтверждают наше с коллегами мнение — все партии ответственно подошли к соблюдению этих правил, — отмечает кандидат юридических наук, профессор Пётр Фризен.

Также общественники отмечают позитивную явку на этих выборах в БГД.

— За два полных дня и сегодня мы видим, что ни один участок, на котором мы побывали с общественной проверкой, не оставался без избирателей. А это значит, что у граждан имеется доверию к институту голосования в целом — люди идут на голосование и делают свой выбор в пользу развития Барнаула, — резюмировал Пётр Фризен.

Барнаульские общественники за три дня посетили большинство участков для голосования на выборах в БГД Предоставлено altapress.ru

С этим согласна и директор краевого туристического центра «Горная аптека» Ольга Лонская. Как отмечает общественница, на выборах в гордуму голосуют все возрастные группы — и молодёжь, и взрослые, и пенсионеры.

— На участки приходят целыми поколениями семьи: бабушки, мамы и дети. Это очень хорошо. Сама я, конечно, свой выбор уже сделала. В течение всего хода избирательной кампании мы наблюдали достаточно корректную агитацию от всех политических сил, заявленных на выборы в Барнаульскую городскую Думу. Все девять партий заявили, что намерены проводить честную и чистую борьбу за голоса избирателей. И сегодня, по итогам двух дней голосования, мы можем говорит о том, что грубых нарушений со стороны каких-либо партий зафиксировано не было, — считает общественница.

Барнаульские общественники за три дня посетили большинство участков для голосования на выборах в БГД Предоставлено altapress.ru

По словам председателя Общественной палаты Барнаула, почётного жителя города Владимира Лопаткина, возросшая активность на участках в воскресенье означает и нагрузку на наблюдателей.

— Большинство барнаульцев по традиции голосуют именно в воскресенье. В этот день как на общественных наблюдателей, так и на наблюдателей от политических партий, ложится самая большая нагрузка, и они к ней готовы. Наблюдение за выборами организовано на всех избирательных участках. Мы не фиксируем значимых нарушений, которые могли бы повлиять на ход избирательного процесса. Можно говорить о том, что выборы в Барнаульскую гордуму проходят под знаком честной и конкурентной политической борьбы, — подчеркнул председатель Общественной палаты.

Владимир Лопаткин рассказал, что Общественная палата города совместно с краевой Общественной палатой много лет участвует в общественном контроле за голосованием, за тем, как права реализуются избирателей.

— Мы наблюдаем как проходят сами выборы, как организован процесс голосования, как работают комиссии, как хранятся документы, нет ли нарушений в допуске избирателей до голосования и прочее, — отметил он.

Напомним, выборы в Барнаульскую городскую Думу проходят по смешанной системе — барнаульцы выбирают кандидатов по 20 одномандатным избирательным округам и по 20 территориальным группам. По итогу голосования будет сформирована городская Дума VIII Созыва, состоящая из 40 депутатов. Избирателям предложены кандидатуры от девяти политических партий, заявившихся на выборы в БГД.