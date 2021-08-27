Барнаульский депутат и доктор медицинских наук Алексей Маликов рассказал о снятии с выборов и ошибках власти

Депутат Барнаульской городской думы Алексей Маликов, занимающий должность советника председателя правления Национального комитета общественного контроля и являющийся в представительном органе краевой столицы зампредом комитета по социальной политике, рассказал о том, почему он не будет избираться в сентябре в краевой парламент, а также высказался об ошибках действующей власти.

В новый созыв АКЗС Алексей Маликов намеревался избираться от «Новых людей», однако вместе с другими выдвиженцами от этой партии он не был допущен до регистрации. Говоря об этом, депутат отметил, что сегодняшняя политическая система закостенела и не способна вовлекать в себя «свежую кровь».

«Я убежден, что существующая в Алтайском крае политическая система давно закостенела. Действующие партии настолько встроены в нее, что представляют собой, по сути, одну и ту же политическую силу. Их инициативы, наработки, даже финансы исходят от одного и того же источника — можно сказать, они сплелись между собой до степени неразличимости. Меня эта ситуация категорически не устраивает, и я решил участвовать в выборах от молодой партии. Однако наша специфика не дает возможности это сделать. Наличие во властных и представительных структурах одних и тех же людей не оставляет надежды на позитивные перемены. Поэтому я и надеялся в составе молодой команды представить жителям края идеи, которые могут вызвать такие перемены», — объяснил свое выдвижение от «Новых людей» Алексей Маликов в интервью «Политсибру».

Народный избранник сетует на то, что в нынешней политической ситуации власть не желает понять, что малые партии не выступают против системы как таковой, а демонстрируют стремление вступить в диалог и совместно решать проблемы общества.

Говоря о непрозрачности и сложности процедур регистрации кандидатов от альтернативных партий на выборах, Алексей Маликов подчеркивает: «Сегодня малым партиям крайне трудно соблюсти в срок все правила. Создается впечатление, что процедуры для новичков усложнены намеренно».

При этом он уверен — законсервировать систему навсегда не получится по совершенно объективным причинам. Поэтому, по мнению депутата, появление «новой крови» и новых лиц на самом деле повысил бы уровень доверия к власти со стороны общества.

«Непонятно, зачем власть создала себе дополнительные политические проблемы?», — задается вопросом Алексей Маликов.

Высказываясь о том, решение каких вопросов назрело в стране уже сегодня, народный избранник отметил, что в данном случае можно просто посмотреть на спектр медицинских проблем.

«В своей предвыборной программе основное внимание я уделил социальным вопросам. Они касаются, например, доступности медицинской помощи, профилактики заболеваний. Сегодня руководители страны заявляют, что главное наше богатство — это люди, поэтому забота о здоровье россиян приобретает стратегическое значение. Значит, мы должны озаботиться наличием квалифицированного медперсонала, его достойной зарплатой, удержанием в своем регионе и прочее», — говорит депутат БГД.

По словам Алексея Маликова, существующий уровень заработной платы не мотивирует врачей связывать свою карьеру с Алтайским краем.

Алексей Маликов , депутат Барнаульской городской думы. Фото из архива клиники «Пигмалион»

«Скажем, наш краевой министр здравоохранения Дмитрий Попов недавно заявил, что у нас в крае зарплата врачей в среднем составляет 50 тысяч рублей. Но даже за этот заработок хороших врачей в крае не удержать, в других регионах они могут рассчитывать на куда более высокий доход», — подчеркивает депутат.

Обращаясь к проблеме вызовов пандемии коронавируса, Алексей Маликов констатирует — наша система здравоохранения оказалась просто не готова к «ковидному удару» в силу недофинансирования.

«Тогда у нас сильно подскочил уровень смертности — причем не столько за счет ковида, сколько по причине закрытия плановой медицинской помощи, чего нельзя было допускать ни в коем случае!», — подчеркивает депутат.

Высказываясь о том, как в крае была организована борьба с COVID-19, народный избранник говорит: «На начальном этапе она велась, на мой взгляд, настолько хаотично и бессистемно, что едва не привела к коллапсу системы здравоохранения в крае. Нужно сразу было выделить под ковидный госпиталь одно медучреждение и наращивать его мощности. А у нас в результате непродуманных мер оказалось заражено большое количество медиков. Был момент, когда не хватало ни врачей, ни медсестер, ни даже санитарок. Полагаю, сейчас надо ставить вопрос о строительстве специального ковидного госпиталя. Для этого нужны бюджетные средства. Так что депутатам Госдумы здесь стоит подключиться».

Также он акцентирует внимание на недоступности медицинской помощи в районах и катастрофическую нехватку кадров.

Говоря же об актуальных проблемах Барнаула, Алексей Маликов, как депутат городского представительного органа, напоминает — у краевой столицы миллиардные долги, которые сформировались в том числе из-за несправедливой системы, при которой в городе остается только 10% доходов.

Уверен депутат гордумы и в необходимости создания условия для развития малого и среднего предпринимательства путем снижения налогов.

«Если снизить налоговую нагрузку, то произойдет приток денежных средств в экономику за счет того, что предприятия перестанут использовать серые схемы, выдавать зарплаты в конвертах. Это увеличило бы поступление средств. Ранее практика не раз доказывала эффективность такого налогового послабления», — уточнил советник председателя правления Национального комитета общественного контроля.

Алексей Маликов уверен — на предстоящие сентябрьские выборы избирателям необходимо идти.

«Плохо, что меньшинство, регулярно приходящее к избирательным участкам, решает за всю страну, кто будет находиться в органах представительной власти. Я убежден, что, несмотря на случившееся с нами, следует обязательно идти на выборы. Если придет, не 15−20, а, скажем, 80%, то ситуация может резко измениться. Сейчас выборы -единственный механизм, используя который мы можем повлиять на развитие ситуации в стране. Других способов, типа общественной деятельности, судя по всему, уже нет», — резюмировал депутат.

Справка

Алексей Сергеевич Маликов родился 26 сентября 1975 года в Барнауле. Окончил Алтайский государственный медицинский университет по специальности «лечебное дело». В 2003 году защитил кандидатскую диссертацию в Новосибирской государственной медицинской академии.

В 2009 году защитил докторскую диссертацию в Санкт-Петербургском государственном медицинском университете им. академика И. П. Павлова. В 2015 году окончил магистратуру юридического факультета Алтайского государственного университета.

Работал хирургом в отделении опухоли пищевода и средостения алтайского онкологического диспансера. С 2003 года по настоящее время — генеральный директор ООО «Центр восстановительной медицины и реабилитации «Пигмалион».



Имеет степень доктора медицинских наук. Является автором более 130 научных работ, включая патенты на изобретения и иные объекты интеллектуальной собственности. Учредил Алтайский краевой общественный фонд «Здоровье Алтая», является президентом Межрегионального общественного фонда «Здоровье Сибири» и советником председателя правления Национального комитета общественного контроля.



Депутатом БГД стал в 2017 году, избравшись по одномандатному избирательному округу № 5, Индустриальный район. С 2018 года — руководитель исполкома регионального отделения Общероссийского общественного движения «Сильная Россия» в Алтайском крае.