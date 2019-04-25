Барнаульский депутат объяснил, почему добровольно освобождает мандат

Уход депутата Барнаульской гордумы, члена фракции «Единая Россия» Марата Жумадилова официально подтвердили в партии. Народный избранник покидает депутатское кресло в связи с переездом в Москву и необходимостью развивать собственный бизнес.

Марат Жумадилов последние несколько месяцев фактически проживал в Москве, сообщают в пресс-службе «ЕР». В столице он намерен развивать Алтайский геофизический завод, которым руководит. Решение отказаться от мандата далось непросто, отмечает Жумадилов.

«Стало необходимо работать в Москве, чтобы просто сохранить предприятие и рабочие места для города. Получается, что даже живя в Москве, я продолжаю работать на родной Барнаул. Более того, через пару лет я рассчитываю вернуться», — прокомментировал он.

Вопрос о сложении полномочий рассмотрят 25 апреля на заседании гордумы. Довыборы на свободный мандат состоятся 8 сентября 2019 года.

Марат Жумадилов — член комитета по бюджету, налогам и финансам. Напомним, он один из пяти депутатов, которые допустили ошибки в заполнении деклараций о доходах за 2017 год и на увольнении которых настаивает прокуратура. Также правила нарушили единороссы Вячеслав Перерядов, Александр Лисицын, Алексей Меркулов и справедливоросс Егор Банщиков.