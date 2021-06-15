Барнаульский общественник Владислав Вакаев намерен баллотироваться в Госдуму от партии «Новые люди»

Владислав Вакаев, известный в Барнауле своей работой по защите и сохранению зелёных зон, станет кандидатом в депутаты Государственной Думы от партии «Новые люди». Он определился не только с политической платформой, но и с проблематикой, которой намерен заниматься в качестве депутата.

Объясняя выбор политической партии, Владислав Вакаев отметил, что ему нравится подход «Новых людей»: не только критиковать текущее положение дел в стране (этим некоторые политики занимаются десятилетиями), но и искать современные подходы, чтобы решить накопившиеся проблемы.

— «Новые люди» — это, пожалуй, единственная партия в современной России, ориентированная не на прошлое. У нас политики постоянно живут с «повёрнутой назад головой». Кто-то восхищается советским прошлым, кто-то монархией, одни пугают девяностыми, другие ностальгируют по ним. Мало кто занимается разработкой образа будущего. «Новые люди» начали это делать, и я намерен принять активное участие в этой работе, — говорит Владислав Вакаев.

Кандидат в депутаты Госдумы недавно выпустил книгу с говорящим названием «Барнаул: образ будущего». Этот труд стал результатом общения с неравнодушными горожанами, архитекторами, краеведами, предпринимателями, урбанистами. Их идеи, касающиеся развития Барнаула и всего Алтайского края, станут фундаментом предвыборной программы, с которой «Новые люди» пойдут в Госдуму и краевое Заксобрание.

Особо Владислав Вакаев останавливается на проблеме межбюджетных отношений. Сейчас деньги, собранные в регионах, уходят в столицу, чтобы потом частично вернуться в виде дотаций. Если больше денег оставлять на местах — например, в Алтайском крае, — то их можно будет направить на развитие инфраструктуры, создание зелёных зон и решение проблем, которые накапливались в регионе десятилетиями.

— Идея перераспределения доходов от федерального бюджета в региональные, представленная в предвыборной программе партии «Новые люди» на выборах в Госдуму, мне очень нравится. Об этом мы говорили с лидером партии Алексеем Нечаевым, когда он приезжал в Барнаул. Уверен, вместе мы сможем добиться того, чтобы жизнь в российских регионах была достойной, — подчёркивает Владислав Вакаев.

Справка

Партия «Новые люди» создана 1 марта 2020 года. Её основатель — предприниматель Алексей Нечаев. На выборах в сентябре прошлого года она выиграла выборы в 4 регионах и вошла в состав законодательных собраний Рязанской, Новосибирской, Калужской и Костромской областей. На предстоящих в 2021 году выборах в Госдуму «Новые люди» выставят партийный список и более 200 кандидатов по одномандатным округам. Также в 2021 году партия намерена участвовать в выборах депутатов региональных законодательных собраний.