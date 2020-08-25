Барнаульскую активистку двое суток продержали в спецприемнике

24 августа Железнодорожный суд Барнаула оштрафовал участницу акций «Покормим голубей» Марию Пономаренко. До судебного заседания ее на двое суток поместили в изолятор для административных правонарушителей.

Задержали Пономаренко 22 августа. Как рассказала активистка изданию «Сибирь.Реалии», она поехала на акцию «Покормим голубей», но добралась из поселка Сибирская Долина только до поста ГИБДД.

«Машину остановили, меня повезли в отдел полиции, сказали, что я в розыске», — сообщила Пономаренко изданию.

По словам женщины, она предупредила полицейских в дежурной части о том, что ее несовершеннолетние дети остались дома.

24 августа в Железнодорожном суде был рассмотрен эпизод от 8 августа.

По версии Марии Пономаренко, сотрудник полиции в штатском при попытке задержать инвалида спровоцировал конфликт, в ходе которого участники акции оттеснили от пенсионера нападавшего.

Однако в протоколе, на содержание которого ссылается «Сибирь.Реалии», указано, что Пономаренко «призывала, организовала и провела акцию под лозунгом «Покормим голубей», нарушив при ее проведении общественный порядок.

Кроме организации массовой акции, повлекшей нарушение порядка (ст.20.2. ч.1 КоАП РФ), Пономаренко вменили нарушение санитарных норм во время эпидемии Сovid-19.

Сумма штрафа составила 10 тыс. рублей.