Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
25 августа 17°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Политика

Барнаульскую активистку двое суток продержали в спецприемнике

24 августа Железнодорожный суд Барнаула оштрафовал участницу акций «Покормим голубей» Марию Пономаренко. До судебного заседания ее на двое суток поместили в изолятор для административных правонарушителей.

В участковом пункте полиции.
В участковом пункте полиции.
altapress.ru

Задержали Пономаренко 22 августа. Как рассказала активистка изданию «Сибирь.Реалии», она поехала на акцию «Покормим голубей», но добралась из поселка Сибирская Долина только до поста ГИБДД.

«Машину остановили, меня повезли в отдел полиции, сказали, что я в розыске», — сообщила Пономаренко изданию.

По словам женщины, она предупредила полицейских в дежурной части о том, что ее несовершеннолетние дети остались дома.

24 августа в Железнодорожном суде был рассмотрен эпизод от 8 августа.

По версии Марии Пономаренко, сотрудник полиции в штатском при попытке задержать инвалида спровоцировал конфликт, в ходе которого участники акции оттеснили от пенсионера нападавшего.

Однако в протоколе, на содержание которого ссылается «Сибирь.Реалии», указано, что Пономаренко «призывала, организовала и провела акцию под лозунгом «Покормим голубей», нарушив при ее проведении общественный порядок.

Кроме организации массовой акции, повлекшей нарушение порядка (ст.20.2. ч.1 КоАП РФ), Пономаренко вменили нарушение санитарных норм во время эпидемии Сovid-19.

Сумма штрафа составила 10 тыс. рублей.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость