Барнаульскую узницу американской тюрьмы изолировали в одиночке

Уроженку Барнаула Марию Бутину, которую обвиняют во вмешательстве во внутренние дела США, поместили в изолятор. Об этом « Известиям » рассказал ее отец Валерий Бутин, живущий в Барнауле. При этом девушка не знает, за что ее наказали. Валерий Бутин подтвердил эту информацию altapress.ru и сказал, что представитель российского посольства сейчас начал разбираться в причинах.

Режим действует уже семь суток, рассказал Валерий Бутин.

Мария не раздувала эту тему, надеясь, что вскоре всё закончится. Когда ее переведут на общий режим содержания, она не знает. Маша мне сегодня позвонила и рассказала эту новость. То есть у нее режим: 22 часа в одиночке и два часа ночью можно выйти для телефона. Почему ее туда поместили, она не знает, а объяснений в таких учреждениях не дают", — отметил Бутин.

Бутин добавил, что еще недавно казалось, что ситуация и отношение к россиянке в американской тюрьме улучшается. Мария занималась в тюрьме йогой, изучала иностранный язык и говорила, что всё более-менее в порядке.

Поэтому мы, конечно, в шоке, — сказал отец девушки.

Марию Бутину задержали в США 15 июля по обвинению в работе на попавшего под санкции чиновника, а также иноагентом без лицензии. В июле суд отказался отпустить ее и поместить ее под домашний арест.

15 ноября она подала ходатайство в суд с просьбой отклонить обвинения против нее или хотя бы один из пунктов. Впоследствии защита россиянки начала переговоры с прокурорами о досудебном соглашении. Суд перенес следующее заседание на 19 декабря, рассказывает РБК.

Чуть раньше Валерий Бутин пояснил, что дочь не собирается покидать США, пока не докажет свою невиновность.