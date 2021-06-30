Барнаульцы просят мэра объяснить, что будет с их землей

Жители частного сектора уже несколько месяцев выходят на акции протеста, чтобы привлечь внимание к своей проблеме, но публичные просьбы и собранные три тысячи подписей для мэра не дали результата. Внесенные в новый генплан правила землепользования и застройки, в которых изменилось назначение земли под частными домами, отменять не планируют.

Депутат АКЗС Евгения Боровикова и лидер СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ — ЗА ПРАВДУ в Барнаульской городской Думе Оксана Молодых пригласили мэра Вячеслава Франка сесть за стол переговоров вместе с представителями инициативных групп нескольких поселков и кварталов города.

«Когда жители обратились к нам с проблемой — мы стали собирать подписи, готовить письма, подключать СМИ, проводить публичные мероприятия. Однако конкретного плана решения проблемы до сих пор нет! Заявление о неких рабочих группах не успокаивают людей, которые оказались в ловушке точечной застройки», — рассказала Оксана Молодых.

Справедливороссы предложили Франку поговорить с людьми при участии экспертов и представителей общественности. Аналогичную просьбу партийцы направили председателю Барнаульской Гордумы Галине Буевич.