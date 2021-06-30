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Барнаульцы просят мэра объяснить, что будет с их землей

Справедливороссы предложили главе Барнаула Вячеславу Франку обсудить проблему возможного сноса частного сектора.

Оксана Молодых.
Оксана Молодых.
Анна Зайкова

Жители частного сектора уже несколько месяцев выходят на акции протеста, чтобы привлечь внимание к своей проблеме, но публичные просьбы и собранные три тысячи подписей для мэра не дали результата. Внесенные в новый генплан правила землепользования и застройки, в которых изменилось назначение земли под частными домами, отменять не планируют.

Депутат АКЗС Евгения Боровикова и лидер СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ — ЗА ПРАВДУ в Барнаульской городской Думе Оксана Молодых пригласили мэра Вячеслава Франка сесть за стол переговоров вместе с представителями инициативных групп нескольких поселков и кварталов города.

«Когда жители обратились к нам с проблемой — мы стали собирать подписи, готовить письма, подключать СМИ, проводить публичные мероприятия. Однако конкретного плана решения проблемы до сих пор нет! Заявление о неких рабочих группах не успокаивают людей, которые оказались в ловушке точечной застройки», — рассказала Оксана Молодых.

Справедливороссы предложили Франку поговорить с людьми при участии экспертов и представителей общественности. Аналогичную просьбу партийцы направили председателю Барнаульской Гордумы Галине Буевич.

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