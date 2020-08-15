Барнаульцы провели мини-демонстрацию под песню Цоя «Перемен!»

Наблюдатели разместили в соцсетях фото и видеозаписи акций, проведенных барнаульцами напротив здания регионального правительства. Подобные акции проводятся регулярно в знак солидарности с Хабаровском, в котором продолжаются шествия в поддержку арестованного губернатора. Но 15 августа, в день памяти Виктора Цоя, звучала его песня, которая сегодня очень популярна в Белоруссии.

Такую мини-демонстрацию встретил сегодня днем в Барнауле. Около сотни демонстрантов на главной площади и постепенно их количество растет. Плакаты с самыми разными текстами. На фоне музыки Виктора Цоя «Перемен», — рассказал один из наблюдателей в своем Instagram.



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По его словам, проезжающие мимо автомобили сигналят — будь то «жигули», новенький Infinity или автобус — водители выражают солидарность. Полиции он не заметил, но Altapress.ru узнал в среде представителя мэрии, который курирует проведение массовых акций.

В Барнауле акции в поддержку Хабаровска проводятся каждую субботу — участники говорят, что идут кормить голубей. Полиция обычно им не препятствует, а мэрия посылает своих наблюдателей.

Первая акция прошла 25 июля, собрала она лишь 25−30 человек. Но, по отзывам участников, со временем к памятнику вождю мирового пролетариата кормить голубей приходит все больше людей.

На акции также собирают подписи «против сфальсифицированого голосования по поправкам». 15 августа был последний день сбора — представители движения Виктор Рау сказал, что в дальнейшем будет подаваться иск в суд об отмене результатов голосования.