Барнаулец сопроводил пикетом публичные слушания по городскому бюджету

22 октября в Барнауле проходили публичные слушания по бюджету города. Горожанин Александр Музыченко выступил с одиночным пикетом. Он призывал чиновников услышать и придти на помощь молодым семьям, сообщили в правозащитной организации «Гражданский патруль».

Этой протестной акцией пикетчик призывал чиновников изменить объемы местного финансирования программы «Улучшение жилищных условий молодых семей в Барнауле на 2015−2021 годы»,

Мужчина обратился к горожанам и депутатам города с плакатом: «Почему власть нас не слышит, не видит?! Ведь молодая семья — основа государства».

Дело в том, что трехлетний план бюджета не предполагает таких изменений и оставляет предельно низкое финансирование программы (38 млн рублей), пояснил представитель «Гражданского патруля» Игорь Берг.

«И основная загвоздка в том, что пока местный бюджет не изменит эту цифру, увеличить финансирование не смогут ни краевой, ни федеральный бюджеты, эти деньги выделяются лимитировано, исходя из возможностей города», — прокомментировал он.

Пока денег хватило для 120 семей. В очереди остается 5377 семей, 178 из которых имеют трех и более детей. Еще 788 семей в этом году исключены из программы по возрасту. Большинство участников исключат уже через 7−8 лет.