Бастрыкин назвал Госдуму «Государственной дурой» и поднял тему мигрантов

Бастрыкин отметил, что депутатам стоит быть заинтересованными в принятии таких законов, которые соответствуют "напряженности ситуации".
Очень хотелось бы узнать, когда хорошие законы примет наша "Государственная дура", — заявил Бастрыкин.
Напомним, что 18 июня Государственная дума рассмотрела и одобрила в первом чтении законопроекты, устанавливающие новые правила депортации мигрантов. Согласно новым правилам, будут выдворять из страны как нелегальных мигрантов, так и тех, кто совершил правонарушения.
Ранее сообщалось, что более 60 мигрантов выдворили из Алтайского края.
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