27 июня
  • Хлеба и зрелищ
  • Лучший алтайский товар
  • Культпоход
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Политика

Бастрыкин назвал Госдуму «Государственной дурой» и поднял тему мигрантов

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин назвал Госдуму "Государственной дурой". Отмечается, что речь шла о принятии миграционных законопроектов, сообщает РБК.

Бастрыкин отметил, что депутатам стоит быть заинтересованными в принятии таких законов, которые соответствуют "напряженности ситуации".

Очень хотелось бы узнать, когда хорошие законы примет наша "Государственная дура", — заявил Бастрыкин.

Напомним, что 18 июня Государственная дума рассмотрела и одобрила в первом чтении законопроекты, устанавливающие новые правила депортации мигрантов. Согласно новым правилам, будут выдворять из страны как нелегальных мигрантов, так и тех, кто совершил правонарушения.

Ранее сообщалось, что более 60 мигрантов выдворили из Алтайского края.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Все события
Лига КВН, концерт, дискотека
Суперхиты для гурманов
Фестиваль воздушных змеев в Барнауле
Семейный праздник «Лучше всех»
Присоединяйтесь
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость