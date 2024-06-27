Бастрыкин назвал Госдуму «Государственной дурой» и поднял тему мигрантов

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин назвал Госдуму "Государственной дурой". Отмечается, что речь шла о принятии миграционных законопроектов, сообщает РБК .

Бастрыкин отметил, что депутатам стоит быть заинтересованными в принятии таких законов, которые соответствуют "напряженности ситуации".

Очень хотелось бы узнать, когда хорошие законы примет наша "Государственная дура", — заявил Бастрыкин.

Напомним, что 18 июня Государственная дума рассмотрела и одобрила в первом чтении законопроекты, устанавливающие новые правила депортации мигрантов. Согласно новым правилам, будут выдворять из страны как нелегальных мигрантов, так и тех, кто совершил правонарушения.

Ранее сообщалось, что более 60 мигрантов выдворили из Алтайского края.

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