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Политика

«Батька» Лукашенко объяснил последние задержания политиков в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не использует в политических целях последние задержания в стране. И назвал задержанных «ворюгами».

Владимир Путин и Александр Лукашенко.
Владимир Путин и Александр Лукашенко.
kremlin.ru

«Если бы мы этим ворюгам за годы своей независимости крылья не подрезали, мы бы сегодня построили олигархическое государство и стояли бы на коленях. Поэтому смотрите на это (задержания оппонентов власти) спокойно и не думайте, что это кто-то использует в политических целях. Нет такой необходимости в Беларуси — использовать что-то в политических целях», — заявил Лукашенко.

Он также призвал не обращать внимания на то, что «нам там подпевают политические оппоненты в других странах», пишет «Интерфакс».

Аресты

В республике большой общественный резонанс вызвал арест бывшего руководителя Белгазпромбанка Виктора Бабарико, штаб которого подал документы в ЦИК для его регистрации кандидатом в президенты.

Экс-банкира власти обвиняют в финансовых махинациях и угрозе национальной безопасности.

Он и его сын заключены под стражу, им предъявлены обвинения, пишет bfm.ru.

Кроме того, задержаны оппозиционные политики Николай Статкевич и Павел Северинец, блогер Сергей Тихановский, члены инициативной группы Светланы Тихановской.

Выборы

Выборы президента Белоруссии назначены в стране на 9 августа. Александр Лукашенко возглавляет страну с июля 1994 года. Он готов баллотироваться в президенты на шестой срок. Среди руководителей постсоветского государства это рекорд.

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