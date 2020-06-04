«Батька» Лукашенко разогнал свое правительство

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправил в отставку правительство Белоруссии, информирует РИА «Новости» . Сам он объяснил это тем, что перед выборами всегда менял правительство.

Указ глава государства подписал 3 июня. Он вступит в силу после официального опубликования.

Ранее Лукашенко объявил о планах подготовить новый состав правительства до президентских выборов, которые назначены на 9 августа. При этом он отметил, что при смене кабмина «революции» не будет.

Глава государства уточнил, что начал формировать будущий кабинет полгода назад, тогда в правительство пришли новые министры. Сегодня, по словам президента, масштабные изменения не нужны еще и из-за кризиса в мировой экономике на фоне коронавируса.

Лукашенко убирает картофель. president.gov.by

Lenta.ru передает слова Лукашенко — он всегда накануне президентских выборов менял правительство, «чтобы люди, голосуя за или против, понимали, кто будет заниматься решением насущных вопросов». Выборы в республике пройдут 9 августа, кампания началась еще в начале мая.

От новых министров президент Белоруссии ждет в первую очередь усиления работы с сфере экономики. «Хорошо, что мы так вывернулись, выкрутились в этой ситуации с пандемией, не остановили производство», — добавил он, имея в виду отказ Белоруссии вводить карантинные меры, как это сделали в других странах.

А вот прошлое правительство Лукашенко уволил из-за «пофигизма» — это произошло в 2018 году и с выборами не связано. В 2019 году он сменил несколько высокопоставленных чиновников из-за грязи в коровнике — его не устроили условия содержания скота в агрохолдинге «Купаловское» в Могилевской области.