Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
4 июня 14°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Политика

«Батька» Лукашенко разогнал свое правительство

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправил в отставку правительство Белоруссии, информирует РИА «Новости». Сам он объяснил это тем, что перед выборами всегда менял правительство.

Встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко в Кремле. 25 декабря 2018 года.
Встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко в Кремле. 25 декабря 2018 года.
kremlin.ru

Указ глава государства подписал 3 июня. Он вступит в силу после официального опубликования.

Ранее Лукашенко объявил о планах подготовить новый состав правительства до президентских выборов, которые назначены на 9 августа. При этом он отметил, что при смене кабмина «революции» не будет.

Глава государства уточнил, что начал формировать будущий кабинет полгода назад, тогда в правительство пришли новые министры. Сегодня, по словам президента, масштабные изменения не нужны еще и из-за кризиса в мировой экономике на фоне коронавируса.

Лукашенко убирает картофель.
Лукашенко убирает картофель.
president.gov.by

Lenta.ru передает слова Лукашенко — он всегда накануне президентских выборов менял правительство, «чтобы люди, голосуя за или против, понимали, кто будет заниматься решением насущных вопросов». Выборы в республике пройдут 9 августа, кампания началась еще в начале мая.

От новых министров президент Белоруссии ждет в первую очередь усиления работы с сфере экономики. «Хорошо, что мы так вывернулись, выкрутились в этой ситуации с пандемией, не остановили производство», — добавил он, имея в виду отказ Белоруссии вводить карантинные меры, как это сделали в других странах.

А вот прошлое правительство Лукашенко уволил из-за «пофигизма» — это произошло в 2018 году и с выборами не связано. В 2019 году он сменил несколько высокопоставленных чиновников из-за грязи в коровнике — его не устроили условия содержания скота в агрохолдинге «Купаловское» в Могилевской области.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость