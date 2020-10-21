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Политика

«Батька» пообещал больше никогда не баллотироваться в президенты

Александр Лукашенко провел еще одну встречу с оппозиционерами в СИЗО КГБ, где присутствовали экс-кандидаты на пост президента Белоруссии Бабарико и Тихановский.

Лукашенко убирает картофель.
Лукашенко убирает картофель.
president.gov.by

На встрече Лукашенко пообещал больше никогда не баллотироваться на пост главы этой страны, сообщает Tut.by.

Слова президента передал один из оппозиционеров, Юрий Воскресенский. Его после предыдущего разговора в СИЗО с президентом выпустили под домашний арест.

«Даю вам слово, ребята», — так, по версии Воскресенского заявил Лукашенко.

Оппозиционер отметил, что он Лукашенко верит, поскольку «все-таки у меня диплом антикризисного управляющего, и я чувствую такие моменты», пишет polit.ru.

Ранее Лукашенко в очередной раз подчеркнул, что не держится за власть «посиневшими руками» и в то же время отметил: «Сказано, что страну не отдадим, значит, не отдадим».

Вооруженный Александр Лукашенко.
Вооруженный Александр Лукашенко.
Стоп-кадр YouTube

Также признанный ЦИК президент Белоруссии пообещал, что найдет каждого участника протестных акций «И каждый ответит за свои деяния».

Выборы

9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. ЦИК признал победителем Александра Лукашенко с 80,1% голосов. Однако оппозиция назвала результаты голосования сфальсифицированными, в стране начались массовые акции протеста, которые жестоко подавляли сотрудники силовых структур.

Евросоюз не признал легитимность переизбрания Александра Лукашенко президентом Белоруссии.

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