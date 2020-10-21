«Батька» пообещал больше никогда не баллотироваться в президенты

Александр Лукашенко провел еще одну встречу с оппозиционерами в СИЗО КГБ, где присутствовали экс-кандидаты на пост президента Белоруссии Бабарико и Тихановский.

На встрече Лукашенко пообещал больше никогда не баллотироваться на пост главы этой страны, сообщает Tut.by.

Слова президента передал один из оппозиционеров, Юрий Воскресенский. Его после предыдущего разговора в СИЗО с президентом выпустили под домашний арест.

«Даю вам слово, ребята», — так, по версии Воскресенского заявил Лукашенко.

Оппозиционер отметил, что он Лукашенко верит, поскольку «все-таки у меня диплом антикризисного управляющего, и я чувствую такие моменты», пишет polit.ru.

Ранее Лукашенко в очередной раз подчеркнул, что не держится за власть «посиневшими руками» и в то же время отметил: «Сказано, что страну не отдадим, значит, не отдадим».

Вооруженный Александр Лукашенко. Стоп-кадр YouTube

Также признанный ЦИК президент Белоруссии пообещал, что найдет каждого участника протестных акций «И каждый ответит за свои деяния».

Выборы

9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. ЦИК признал победителем Александра Лукашенко с 80,1% голосов. Однако оппозиция назвала результаты голосования сфальсифицированными, в стране начались массовые акции протеста, которые жестоко подавляли сотрудники силовых структур.

Евросоюз не признал легитимность переизбрания Александра Лукашенко президентом Белоруссии.