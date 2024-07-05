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Политика

Байден назвал себя чернокожей женщиной

Байден оговорился во время интервью радиостанции и назвал себя чернокожей женщиной.

«Я горд, как я сказал, быть первым вице-президентом, первой чернокожей женщиной <...> и служить вместе с чернокожим президентом», — сказал он в интервью радиостанции WURD в Филадельфии.

Джо Байден имел в виду свою работу вице-президентом при Бараке Обаме с 2008 по 2016 годы.

Накануне Байден сообщил, что хочет больше спать, поэтому попросил не беспокоить его после 20:00. Все это на фоне слухов о том, что после провальных дебатов с Трампом, демократическая партия ищет Байдену замену.

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