Экс-президент США подорвался на секс-бомбе в зале суда

У Демократической партии Америки появилась новая героиня - порнозвезда Сторми Дэниелс. Благодаря этой дамочке с сомнительной репутацией республиканец Дональд Трамп стал первым осуждённым президентом США. А казалось бы, вышедшая на пенсию актриса фильмов для взрослых сумела сорвать куш после того, как раскрылась информация о её тайной сделке с адвокатом бывшего президента США.

Коллегия присяжных в суде Нью-Йорка признало бывшего президента США Дональда Трампа виновным в рамках его первого уголовного дела о фальсификации деловой документации: за подлог финансовых документов компании Trump Organization при выплате денег бывшей порноактрисе Сторми Дэниэлс.



За фальсификацию деловых документов максимальное наказание в США составляет четыре года лишения свободы - таким образом, по американскому законодательству, по всем 34 пунктам обвинения Трампу может грозить 136 лет. Поскольку он совершил преступление впервые, политик вряд ли будет заключен в тюрьму, отмечает Financial Times.

Дональд Трамп. CCO.

"Настоящий вердикт народ вынесет 5 ноября (в день выборов), - заявил Трамп.

Тюремное заключение по закону не помешает Трампу проводить предвыборную кампанию или вступить в должность президента, если он выиграет выборы. В 2018 году выяснилось, что Трамп перед выборами 2016 года заключил с бывшей порнозвездой соглашение о неразглашении информации об их интимной связи в 2000-х. Дэниэлс, предположительно, получила через тогдашнего адвоката Трампа Майкла Коэна $130 тыс. за молчание. Деньги были оформлены как расходы на предвыборную кампанию.



С Дональдом Трампом порноактриса познакомилась в 2006 году на турнире по гольфу на курорте. После сексуальной связи, по словам актрисы, он предложил ей поучаствовать в его телешоу "Подмастерье".

Эта история превратила Дэниелс в настоящую знаменитость. Раньше о ней писали лишь специализированные издания, а теперь она на обложках ведущих изданий мира и хайлайтах сводок новостей.

Внимание к ее персоне открыло новые возможности для Дэниелс. Она подписала выгодный контракт на постановку и участие в новых фильмах для взрослых. Блондинка отправилась в турне по стрип-клубам США под лозунгом "Вернём Америке былуюсексуальность" ("Вернём Америке былое величие", Make America Great Again - политический лозунг, использовавшийся в предвыборной кампании Трампа).

Книга. CCO.

Кроме того, она продала права на свою книгу и другие материалы за $125 000 создателям документального фильма "Сторми" (Stormy), который доступен на стриминговом сервисе Peacock. Согласно сообщениям, её гонорары удвоились, а заказы на её выступления утроились.

Даже судебные заседания, где допрашивали порноактрису, она сумела превратитьв собственную пиар-акцию. Например, по её словам, она выросла вмалообеспеченной семье в Луизиане и хотела стать ветеринаром, но стала подрабатывать танцовщицей и поняла, что может за две ночи заработать больше,"чем за восемь часов в день, разгребая навоз". Порноактриса заявила, что начала сниматься обнажённой в 21 год, а затем работала в индустрии фильмов для взрослых. По её словам, в сексе с бизнесменом не было "ничего невероятного". При этом судья неоднократно просил внимательно слушать вопросы и отвечать по существу, поскольку "некоторые вещи лучше было бы оставить невысказанными".

Сторми Дэниелс. stormydaniels.com

Несмотря на то, что она выжимала из этой ситуации максимум финансовой выгоды, Дэниелс ностальгирует по временам, когда её имя не ассоциировалось со скандалом. "Я писала сценарии и снимала очень успешные фильмы, - сказала она. - Мои соседи даже не подозревали, что живут рядом со Сторми Дэниелс. Это было прекрасное время".