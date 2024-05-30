Очаровательная дочка Леры Кудрявцевой вместе с отцом пришла на программу "Секрет на миллион"

В субботу, 1 июня, гостями нового выпуска ток-шоу "Секрет на миллион" на НТВ станут звёзды телеэфира. Ксения Стриж, Илья Легостаев, Андрей Разыграев, Елена Ханга и Арчи вспомнят о том, чего им стоило состояться в профессии. А муж Леры Кудрявцевой Игорь Макаров и дочь Маша придут в студию и расскажут о самой ведущей "Секрета на миллион".

Елену Хангу в своё время обсуждали, без преувеличения, все. Именно она стала первой телеведущей, которая согласилась поднимать пикантные темы и прилюдно их обсуждать в программе "Про это". В студии Ханга откровенно расскажет о том, как боролась со смущением и почему с первого эфира хотела сбежать.

"Секрет на миллион". Пресс-служба телеканала НТВ.

Ксения Стриж всегда отличалась свободомыслием и твёрдостью характера. Недостатка в мужском внимании она никогда не испытывала, а вот матерью так и не стала. В студии "Секрета на миллион" она расскажет о том, почему приняла такое решение и как общается со своим "гостевым" сыном Никитой, который ушёл добровольцем на СВО.

Непросто сложились отношениями с родителями и у телеведущего Арчи, который узнал о том, что он приёмный ребёнок, совершенно случайно. Он признаётся, какое неизгладимое впечатление произвела на него эта новость, вспомнит о встрече с родной мамой и поделится своей болью: биологическая мать отказалась от него ещё раз.

Расскажет о своей семье и Илья Легостаев. Ему повезло: они с женой растят двух дочек и слывут образцовой парой. В студии "Секрета на миллион" Илья признается, как ему работалось в программе "Акулы пера", каким образом

удалось приобрести квартиру в самом центре Москвы, а также расскажет, чем занят сейчас.

"Секрет на миллион". Пресс-служба телеканала НТВ.

Сюрпризом для зрителей станет появление в студии Андрея Разыграева, доброго друга Леры Кудрявцевой и крёстного отца её дочери Маши. В студию также придёт муж телеведущей Игорь Макаров. Он расскажет о том, как сейчас складываются отношения в их семье и хватает ли маленькой дочке внимания знаменитых родителей.