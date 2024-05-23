Любовница Валерия Золотухина расскажет о борьбе за наследство актёра

В субботу, 25 мая, гостьей нового выпуска ток-шоу "Секрет на миллион" на НТВ станет Ирина Линдт. Актриса, которая была последней любовью Валерия Золотухина и подарила ему сына Ивана, расскажет о том, почему знаменитый актёр жил на две семьи и с кем спустя 11 лет после его смерти борется за его наследство.

Ирина Линдт встретила народного артиста РСФСР Валерия Золотухина совсем юной. Между ними лежали 33 года разницы в возрасте, официальный брак знаменитого артиста и его популярность. Однако роман случился, и вскоре о нём узнали все. В студии "Секрета на миллион" Ирина Линдт расскажет о том, как она призналась в своих чувствах родителям и как Золотухин учил её не обращать внимания на злые сплетни.

Телешоу "Секрет на миллион". Пресс-служба телеканала НТВ.

Золотухин стал для Ирины первой любовью. Она для него - последней. Плодом этой любви стал сын Иван, которого Бумбараш всем сердцем полюбил. Знаменитый актёр старался проводить с мальчиком всё свободное время, поэтому Иван, оставшийся сиротой в восемь лет, запомнил отца нежным и заботливым. В студии программы Иван поведает о том, как сильно ему не хватает отца, и признается, почему решил пойти по его стопам.

Телешоу "Секрет на миллион". Пресс-служба телеканала НТВ.

О том, что смертельно болен, Валерий Золотухин так и не узнал: семья утаила от него страшный диагноз. Ирина каждую минуту посвящала мужу и старалась делать всё, чтобы облегчить его страдания. Народный артист России Александр Панкратов-Чёрный, который заглянул в студию "Секрета на миллион", расскажет о том, как Ирина ухаживала за умирающим мужем и как до последнего не позволяла ему опустить руки.

Когда Золотухина не стало, его официальная жена поделилась с Ириной и маленьким Иваном наследством. Однако теперь, спустя 11 лет после смерти Золотухина, этот вопрос снова стал актуален. В студии Линдт откровенно расскажет о том, с кем и за что вынуждена сейчас бороться.