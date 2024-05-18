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Константин Гецати позвал участницу шоу "Невеста. Экстра-любовь" на страстное свидание с завязанными глазами

Борьба за сердце Константина Гецати в шоу "Невеста. Экстра-любовь" на ТНТ продолжается. В эту субботу девушки побывают в горах, в самом центре Марракаше, а одна из них отправится на максимально интимное и страстное свидание.

Телешоу "Невеста. Экстра-любовь".
Телешоу "Невеста. Экстра-любовь".
Пресс-служба телеканала ТНТ.

Групповое свидание Константин Гецати решил устроить в родной стихии - в горах Марокко. Подняться на них он пригласил Алису Кретову, Ольгу Меганскую, Сашу Волкову и Лизу Ткаченко. С каждой из девушек у Константина состоялся разговор, который для одной из них в итоге стал последним.

Телешоу &quot;Невеста. Экстра-любовь&quot;.
Телешоу "Невеста. Экстра-любовь".
Пресс-служба телеканала ТНТ.

Пока четверо участниц отдыхали с Константином Валерия Некрасова и Анна Голубых решили изучить Марракеш и отправились в самый центр города. Суета, городские запахи, громкие звуки и оживлённое движение вызвали у Валерии паническую атаку. Девушка не смогла совладать с эмоциями и поездку пришлось срочно завершить.

Телешоу &quot;Невеста. Экстра-любовь&quot;.
Телешоу "Невеста. Экстра-любовь".
Пресс-служба телеканала ТНТ.
Телешоу &quot;Невеста. Экстра-любовь&quot;.
Телешоу "Невеста. Экстра-любовь".
Пресс-служба телеканала ТНТ.
Телешоу &quot;Невеста. Экстра-любовь&quot;.
Телешоу "Невеста. Экстра-любовь".
Пресс-служба телеканала ТНТ.

Компенсация за такое состояние была более чем щедрой. Константин пригласил Валерию на очень интимное свидание, где устроил персональную экскурсию с завязанными глазами. На ужине после прогулки Гецати признался, что хотел бы оказаться совсем в другом месте."Мне сейчас больше всего хочется куда-нибудь за город, чтобы нас никто не трогал. И ни о чём говорить, и взять с собой музыку", - признался Константин, нежно обнимая девушку.

Прямо со свидания Валерия попала на церемонию, после которой в проекте стало меньше на одну участницу...

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