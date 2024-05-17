"Дом-2" нашего терпения: 20 лет назад состоялась премьера самого скандального телешоу России

Ровно 20 лет назад, в мае 2004 года, на телеканале ТНТ вышел первый выпуск самого длительного шоу в истории отечественного телевидения. А ведь тогда никто и предположить не мог, что шоу станет таким популярным. Продюсеры проекта во главе с небезызвестным Валерием Комиссаровым лишь мечтали, чтобы проект продержался в эфире хотя бы несколько недель. Но "Дому-2" было суждено войти в историю отечественного телевидения, пройдя путь от любви до ненависти. Для многих зрителей шоу стало постыдным удовольствием, о котором они предпочитали молчать.

Построй свою любовь

Строительство жилья и любви в Подмосковье началось в июне 2003 года, когда 12 супружеских пар из разных pегионов России собрались на импровизированной съёмочной площадке, чтобы побороться за приз в виде загородного дома или его денежный эквивалент - 8 млн рублей. Под чутким руководством профессиональных прорабов и ландшафтных дизайнеров, под присмотром многочисленных камер и ведущего Николая Баскова (которого со временем сменили Светлана Хоркина и Дмитрий Нагиев) участники облагораживали земельный участок, попутно выясняя отношения и избавляясь от соперников путём голосования. Спустя всего четыре месяца зрители выбрали победителя, и шоу подошло к своему логическому завершению.

Телешоу "Дом-2". Пресс-служба телеканала ТНТ.

Казалось бы, тут и сказочке конец. Однако в мае 2004 года продюсеры ТНТ запустили вторую часть телестройки. На огороженную "поляну" в 17 километрах от МКАД зселились 15 готовых на всё юношей и девушек и две на тот момент не слишком известные телеведущие - Ксения Собчак и Ксения Бородина.



Основная идея проекта, а именно возведение дома, осталась неизменной, но лишь при условии, что лишь при условии, что победитель за время пребывания на шоу cумеет завязать амурные отношении. Строительство любви довольно быстро вытеснило из жизни конкурсантов прочую архитектуру - ею целиком и полностью занялись невидимые гастарбайтеры, а ежедневные переодевания в спецовки и коллективные походы на стройплощадку превратились в ритуал, уступив место бесконечным разговорам о том, кто и с кем создаст пару и заселится в отдельный домик.

Телешоу "Дом-2". Пресс-служба телеканала ТНТ.

Уже через три месяца авторы передачи поняли, что проект может продолжаться очень долго. "Сначала было принято решение об одном продлении на год, потом - ещё на год. А потом решили не останавливать, пока не остановится само", - рассказывал генеральный продюсер "Дома-2" Алексей Михайловский.

Мы будем жить теперь по-новому!

Телешоу "Дом-2". Пресс-служба телеканала ТНТ.

Первый состав участников реалити-шоу жил в бараках, не имели доступа к мобильным телефонам, а выезжали за периметр только за особые заслуги В последствии жизнь участников стала более комфортабельной: у ребят появилась возможность переезжать в городские квартиры и получать дополнительные привилегии. Накал страстей и градус эмоций в периметре телестройки становился только горячее, что было большой диковинкой для отечественных зрителей.

Телешоу "Дом-2". Пресс-служба телеканала ТНТ.

Незаметно для людей, которые демонстративно не смотрят телевизор, "Дом-2" стал частью жизни большинства россиян и легко дорос до топ-10 развлекательных программ. К концу нулевых хит канала ТНТ успел побить все возможные ТВ-рекорды, как национальные, так и зарубежные. Да что там рекорды! Дети, родившиеся в год премьеры проекта, успели получить паспорт!

Взять и запретить

"Олигофрен с миллионами денег", "перегнуть планку", "тихим сапом", "впитать с кровью матери", "повышать руку", "интригант", "эмоционировать", "брошенка", "романтИк", "говорить только по факту", "роковуха", "ярчить", "не говорить в параллель" - участники реалити-шоу невероятно "обогатили" русский язык неологизмами, заставляя хранителей традиций покрываться красными пятнами от злости. Пока на "лобном месте" не утихали споры о тайном значении столь важного в лексиконе домочадцев слова как "волшебство" (заменяющее слово "секс"), за периметром "Дома-2" разгорались нешуточные страсти.

Телешоу "Дом-2". Пресс-служба телеканала ТНТ.

Первый камень в сторону программы полетел ещё в мае 2005 года, когда депутаты Госдумы обратились к генпрокурору с просьбой не только запретить трансляцию реалити-шоу как "эксплуатирующего интерес к сексу", но и привлечь Ксению Собчак к уголовной ответственности за сутенёрство. Ведущая посоветовала депутатам "не доводить морализм до абсурда", а продюсеры "Дома-2" обвинили парламентариев в посягательстве на свободу слова. Ни к чему не привели и попытки ограничить время выхода в эфир промежутком с 23:00 до 4:00. В 2011 году проект и вовсе хотели запретить: тогда в Пресненский суд Москвы обратились родители, возмутившиеся сценами эротического содержания. По итогам слушаний проект лишили трансляции в дневное время.

Телешоу "Дом-2". Пресс-служба телеканала ТНТ.

На форуме официального сайта фанаты оставляли тысячи гневных и одобрительных комментариев, а в ток-шоу на федеральных каналах серьёзные и уважаемые люди обсуждали нравственный облик ведущей Ксении Собчак и её подопечных. Попытки таким образом раскачать и опрокинуть мирно покачивающуюся на эфирных волнах лодку реалити-шоу ни к чему не привели - "Дом-2" выстоял. Судебные тяжбы то разгорались с новой силой, то затухали, а негативный фон, годами формировавшийся вокруг "Дома-2", только увеличивал интерес зрителей к шоу. В свои лучшие годы проект выходил пять часов в день!

"Карабасы-барабасы" и изнанка проекта

Одной из важных вех в процессе осмысления феномена "Дома-2" в массовой культуре и попыткой вынести проекту приговор стал выход в 2008 году документального фильма "Девственность". Слоган ленты гласил: "Продажа девственности в Интернете и тайная кухня программы "Дом-2". А сама картина получилась хоть и объективным, но весьма однозначным высказыванием на тему падения нравственности в современном обществе. Одна из героинь фильма - юная, длинноногая и наивная девочка из провинции - прибывает в Москву с целью пройти кастинг и стать одной из участниц реалити-шоу.

Телешоу "Дом-2". Пресс-служба телеканала ТНТ.

Авторы показали то, о чём все знали, но боялись спросить: закадровая жизнь "Дома-2", в которой серые кардиналы проекта, продюсеры и редакторы, словно кукловоды, управляют мыслями и поступками "марионеток", не имеет ничего общего с настоящей жизнью. Слово "реалити" потеряло смысл, "шоу" вышло на первое место.

Кто был никем, тот станет...

Телешоу явило миру несколько незабываемых персонажей, которые отличаются от привычной пары "гопник/девица на выданье": тем самым исподволь и, возможно, невольно для продюсеров и сценаристов, телезрителям прививаются азы самой зачаточной толерантности. На "Доме-2" побывали: люди с ментальными проблемами (Венцеслав Венгржановский), слега маскирующиеся манерные геи (от байронического студента Мая Абрикосова до гламурного интригана Рустама Солнцева), сонм энергичных лесбиянок (начиная с девушки по имени Солнце), а в последнее время - сводящие всех вокруг с ума пожилые женщины (мама Гобозова, Ольга Васильевна).

Телешоу "Дом-2". Пресс-служба телеканала ТНТ. Телешоу "Дом-2". Пресс-служба телеканала ТНТ. Телешоу "Дом-2". Пресс-служба телеканала ТНТ. Телешоу "Дом-2". Пресс-служба телеканала ТНТ. Телешоу "Дом-2". Пресс-служба телеканала ТНТ. Телешоу "Дом-2". Пресс-служба телеканала ТНТ.

Из никогда не прекращающейся стройкой и навеки отсроченным триумфом любви передача превратилась в апогей постмодернистского безумия. Если раньше можно было заметить, что герои приходили на проект и привносили в него свою индивидуальность, то последние персонажи являются прямым продуктом телешоу - готовые играть по правила, словно клонированные. Однако пожалеть "строителей" не получается хотя бы потому, что они заранее знают, на что идут.

Участники проекта записываются в него осознанно, повышая шансы на завоевание дешёвой популярности, и у большинства этот "трюк" срабатывает. Достаточно посмотреть на количество подписчиков в соцсетях условной Алёны Водонаевой или Виктории Бони, которые успешно монетизируют свою сомнительную славу.

Наша Раша

Телешоу является прекрасной репрезентацией нашего общества. Со всеми традициями, духовными скрепами, трепетным отношением к религиозным праздникам и одновременно гедонизмом, отношением социума к тем или иным явлениям вроде гомосексуальности или домашнего насилия; собственно, воздействием этого самого социума на индивидуума: "Дом-2" - это Россия в миниатюре.

Телешоу "Дом-2". Пресс-служба телеканала ТНТ.

Конечно, ситуация с рейтингами шоу спустя столько лет изменилась кардинально. Кажется, что уменьшение аудитории было обратно пропорционально увеличению масштаба действа: участники жили на нескольких площадках, в городе и за его пределами, играли пышные свадьбы, заводили и воспитывали детей под объективами видеокамер, бесконечно соревнуясь друг с другом за звание "Человек года "Дома-2". Но всё чаще звучал риторические вопросы "Куда же катится проект.... В бездну?!".

В начале весны 2019 года интернет буквально взорвала сенсационная новость: скандальное шоу может быть закрыто. В своём нынешнем виде передача просуществовала на ТНТ до конца года, после чего сменила прописку - переехала на канал "Ю". Теперь это одно из многочисленных реалити, но, кажется, его ДНК проникло во все современные телепроекты...