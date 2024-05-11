Дава признался в чувствах Ольге Бузовой в шоу "Сокровища императора"

В воскресенье, 12 мая, на ТНТ выйдет новый выпуск шоу "Сокровища императора", который порадует зрителей "откровениями" участников. Так, Давид Манукян проявит себя как настоящий мужчина, а главный хулиган шоу Женя Ершов признаётся в личной симпатии к одной из участниц и даже подарит ей букет.

За приз в 1 миллион юаней продолжают бороться 6 пар. Среди них уже точно есть победители шоу. В проекте остались только сильные участники, но даже от них в какой-то момент может отвернуться удача, ведь некоторые игроки продолжают строить козни и вести грязную игру. Тем не менее, проект раскрыл многих участников с неожиданной стороны. В новом выпуске Давид Манукян выступил в роли миротворца: он жёстко пресёк начинающийся конфликт между Женей Ершовым и Марией Миногаровой. На традиционной чайной церемонии ведущие не могли оставить без внимания его поступок.

"Сокровища императора". Пресс-служба телеканала ТНТ.

А ещё на глазах участников и зрителей разворачивается настоящая драма между бывшими влюлёнными - Ольгой Бузовой и Давидом Манукяном. Последний рассказал, что ему долго приходилось носить маску и показывать не Давида, а Даву, но терпение лопнуло. "Я понял, что проживал жизнь человека, которым я не являюсь. Последние полтора-два года у меня происходил такой период жизни, когда у меня сначала была депрессия, потом отторжение от того, что я создал своими руками, потом какое-то принятие. В общем, все стадии, которые нужно было пройти, я прошёл!", - разоткровенничался Давид. "У меня тоже была депрессия от того, что ты создал своими руками", - со слезами на глазах ответила ему ведущая. Давил признался, что если бы был умнее, то сделал бы всё по-другому, намекая на отношения с Ольгой.

Участники проекта уверены, что между бывшими возлюбленными все ещё есть чувства. "Это любовь! Они просто боятся сделать какой-то шаг, потому что когда-то обидели, задели чувства друг друга. И вот теперь эта боязнь тормозит!", - высказался об отношениях бывших Парур Хачатуров.

Неожиданно выяснилось, что чувства появились и у Жени Ершова к Марии Погребняк. Блогер начал активно ухаживать за многодетной матерью и даже купил ей букет цветов. Как на это отреагирует эмоциональная блондинка, смотрите в телеэфире.