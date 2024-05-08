Стало известно, какие звёзды ретро-дискотек примут участие в шоу "ВИА Суперстар!": фото

Участниками проекта стали: группы "Вирус!", "Форум", "Божья коровка", "Чи-Ли" и "Балаган Лимитед", золотой состав группы "Стрелки", а также вокально-инструментальные ансамбли "Лейся, песня!" и "Белорусские песняры". Давно ли вы слышали эти названия? Участие в популярном телепроекте поможет напомнить широкой публике о их творчестве и показать, что они в боевой творческой форме.
Для многих солистов участие в шоу Вадима Такменёва уже стало трамплином для нового всплеска карьеры. Рейтинг артистов, которые давно выпали из топов и чартов, сейчас значительно вырос, а вместе с ним и заработки. После фееричного выступления в "Суперстар" Алиса Мон подорожала в три разав, теперь её гонорар - 400 тыс. рублей за вечер. Гонорар Руслана Алехно с 200 тысяч дорос до 1 млн рублей.
На руку ретрозвёздам сыграл и массовый отъезд музыкантов из России после начала СВО. Они фактически сами освободили сцену для тех, кто стоял в их тени. Многие организаторы концертов удивляются, как быстро второй эшелон артистов стал стоить как звёзды первой величины? Например, "Суперстар!" напомнил о Кае Метове и подогрел интерес к артисту. Его "Позишн намбер ту" крутили на дискотеках в 1990-е. А теперь под хит танцуют и стар и млад. Новая волна интереса позволила ему неплохо заработать. Размер гонорара - коммерческая тайна, но певец сейчас очень придирчиво выбирает предложения о концертах и даже отвечает отказами.
А чего ждут от шоу его новые участники?
Сергей Рогожин, солист группы "Форум":
"Честно говоря, того, что я делаю на проекте, я сам от себя не ожидал. Могу сказать одно: это будет не только не группа "Форум", но даже не Сергей Рогожин. Шоу "ВИА Суперстар!" помогает мне увидеть нового себя и открыть в себе новые возможности, о которых я, может быть, догадывался, но самостоятельно бы вряд ли вытащил наружу. Когда мы репетируем, у меня ощущение, что я слушаю какой-то другой коллектив, а я - это не я. Не знаю, какое место мы займём, но я уже очень доволен результатом".
Ирина Забияка, солистка группы "Чи-Ли":
"В 2007 году я приходила в шоу "Ты - суперстар!" в качестве гостя и пела дуэтом с Сергеем Челобановым песню "Маки". Все эти годы я гастролировала, писала песни. Много времени уделяю своей семье, природе и жизни, редко даю интервью. Чего от меня ждать в шоу? Если честно, сама пока не знаю. Посмотрим. Я уже 15 лет не смотрю телевизор, поэтому для меня всё в новинку. Но зрители пишут в интернете, что самый заядлый комментатор - это Сергей Соседов".
Марго, солистка группы "Стрелки":
"ВИА Суперстар!" для нас - это возможность выйти из зоны комфорта и сломать стереотип о "Стрелках" как о "группе трёх нот". Мы готовим неожиданные песни, костюмы и много-много сюрпризов".
Светлана Смирнова, солистка группы "Балаган Лимитед":
"Для нас участие в шоу - безумно волнительно, нам всё в диковинку, всё в новинку. Энергетика здесь зашкаливает. Мы обязательно удивим зрителей, а особенно наших поклонников. Последние привыкли видеть нас в жанре фолк-поп, но в "ВИА Суперстар!" мы будем исполнять песни совершенно разных стилей. И всё
это благодаря замечательной команде проекта".
Валерий Дайнеко, солист ВИА "Белорусские песняры":
"Возможно, кто-то считает, что старые ансамбли устали и хотят умиротворения, но это не про нас. Мы полны сил и энергии, очень многое ещё хотим сделать, не потеряли свою вокальную форму, а наши музыканты - настоящие профессионалы. Мы готовим для зрителей старые песни в новом звучании. Думаю, что нам самим это даже намного интереснее будет услышать. Наши музыкальные сюрпризы многих удивят, а может даже шокируют".