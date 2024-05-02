Не зря танцевала без туфель: победу в 12-м сезоне шоу "Голос" одержал фаворит Полины Гагариной

На Первом канале завершился трёхмесячный марафон самого популярного вокального проекта страны - "Голос". В финале судьбу вокалистов решали не только члены жюри, но и зрители, голосовавшие за полюбившихся участников в прямом эфире с помощью SMS-сообщений. Победу в целом предсказуемо одержал фаворит Полины Гагариной, но досталась она ему в ожесточённой битве.

По результатам предыдущих этапов борьбу в финале продолжили: Богдан Шувалов от команды Полины Гагариной, Анастасия Садковская - подопечная Антона Беляева, Георгий Русских из команды Владимира Преснякова и наш земляк Алексей Сулима - воспитанник Юлии Zivert.



После первого этапа, в котором конкурсанты пели сольные песни, меньше всего голосов телезрителей досталось Анастасии Садковской. В итоге в финал вышли только мужчины. И, кажется, давно борьба на "Голосе" не была столь упорной. И все решили несколько процентов голосов.



Голоса распределись так:



1. Богдан Шувалов - 35,4%



2. Георгий Русских - 33,1%



3. Алексей Сулима - 31,5%



В итоге победителем 12-го сезона шоу "Голос" был признан Богдан Шувалов из команды Полины Гагариной. Примечательно, что его наставница заняла первое место среди коллег по результатам зрительского голосования.

Богдан Шувалов ("Голос"). Пресс-служба Первого канала. Богдан Шувалов ("Голос"). Пресс-служба Первого канала. Богдан Шувалов ("Голос"). Пресс-служба Первого канала.

Сам Богдан был настроен на победу и все слухи и сплетни обходил стороной. Он показал невероятное владение голосом. Его диапазон превышает четыре октавы. В финале Шувалов расплакался от счастья и устроил танцы с Гагариной, которая ещё на слепых прослушиваниях почувствовала его потенциал и билась ка львица с другими наставниками. Она сразу заявила, что Богдан похож на Кена, а она будет его Барби. Когда он выбрал её, Полина сбросила туфли и приняалсь отплясывать босиком, видимо, чувствуя, что у неё в колоде участников появился джокер.

Богдан Шувалов ("Голос"). Пресс-служба Первого канала. Богдан Шувалов ("Голос"). Пресс-служба Первого канала. Богдан Шувалов ("Голос"). Пресс-служба Первого канала.

На всех этапах конкурса певица настолько бодро защищала своего подопечного и восхищалась его талантами, что у некоторых возникли подозрения в служебном романе. Когда ведущая "Голоса" Яна Чурикова отметила, что многие фанаты уверены, что у Шувалова и Гагариной роман. "У нас родительско-детские отношения. Я люблю Богдана почти как своего сына", - отшутилась Полина, которая явно не ожидала такого поворота в прямом эфире.



Кстати, насчёт внешности. Многие считают, что его нынешний образ продукт пластической хириргии. Некоторые нашли видео, на которых Богдан мало похож на себя сегодняшнего. На кадрах семилетней давности его сложно узнать - он был щупленьким парнишкой, с карими глазами, оттопыренными ушами и носом крючком. А теперь Кен.

Шоу "Голос 12". Полуфинал. Пресс-служба Первого канала.

Как бы там ни было, но победа в 12 сезоне "Голоса" Шувалову далась нелегко. Он сам признавался, что выложился на максимум своих возможностей. За первое место он получил приз - один миллион рублей и помощь в записи собственной песни вместе с лейблом VK Music. У слову, двое остальных финалистов получат по 100 тысяч рублей.