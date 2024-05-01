"Враг за спиной": какие испытания ждут Екатерину Климову в новых сериях "По законам военного времени"

Осень 1944 года. Литва. Майор Елагина (Екатерина Климова) и старшина Федоренко (Александр Панкратов-Чёрный) едут за новым назначением в штаб фронта. По дороге, на границе Белоруссии и Литвы, их машину обстреливают неизвестные, и они вынужденно оказываются в штабе сводного батальона, которым командует старый друг Елагиной подполковник IШилов (Дмитрий Лавров). Он предлагает им присоединиться к его батальону и вместе бороться с многочисленными бандами "лесных братьев" и городским подпольем на территории Литвы.
"Мне очень нравится формат этого сезона: каждая серия - отдельная история. В этот раз удалось сделать глубже и эмоциональнее второстепенных персонажей. Здесь будет больше акцентов на детективные истории. Когда злодей неоднозначный, с какой-то болью в душе - за этим эмоционально интереснее наблюдать. Мне кажется, главная героиня внешне не выглядит сильной, но внутренне очень принципиальна и благородна - такое противостояние хрупкой женщины и тяжёлых жизненных обстоятельств привлекает зрителя", - говорит Дмитрий Петрунь ("Раневская", "Молчание"), режиссёр новых серий.
Расследуя различные дела Елагина знакомится с остальными членами группы Шилова. Это молодой следователь-переводчик Свиридов (Кирилл Чернышенко) и эксперт-криминалист Сергей Сергеич (Александр Ревенко). У Свиридова завязывается роман с переводчицей из штаба армии Камилой (Арина Постникова), и Елагина помогает ему в этих отношениях.
Кроме того, она и старшина Федоренко участвуют в судьбе местного беспризорника Петьки и директора школы Томаса (Павел Харланчук), переживших оккупацию и пытающихся устроить свою жизнь при вернувшейся советской власти.
В жизни Елагиной активно проявляется и подполковник Шилов. Он полагается на её опыт в следственном деле и поручает ей решать самые трудные задачи в расследованиях. При этом он по-дружески её защищает и опекает от всего, что может помешать будущей встрече Елагиной с мужем и их общей Победе.
"По законам военного времени" - уже практически классика. Мне кажется, зрителей привлекает интересно закрученный сюжет и динамичность событий. Такие мощные узнаваемые артисты в кадре, на плечах которых это всё держится. Мой герой в сериале уже второй сезон. В новых сериях Шилов вырастет в звании, но останется таким же принципиальным. С Елагиной у них профессиональные отношения, однако Шилов испытывает к ней нежные чувства, которые скрывает", - говорит Дмитрий Лавров.
Сюжетная хроника сериала "По законам военного времени".
1 сезон - июль 1941, Киев.
2 сезон - осень 1941, Харьков.
6 сезон ("Битва за Ростов") - ноябрь 1941, Ростов-на-Дону.
3 сезон - лето-осень 1944 года, Одесса.
7 сезон ("Враг за спиной") - осень 1944, Литва
4 сезон ("Победа") - 9 мая 1945, Истербург (Восточная Пруссия).
5 сезон ("Мятеж") - сентябрь 1945, Кёнигсберг.