"Шоу для глумления над людьми": почему реалити "Большие девочки" вызвало столько негатива

Перед майскими праздниками на телеканале "Пятница!" завершились "Большие девочки". Шоу о толстушках создавалось той же командой, что и "Пацанки", поэтому зрители имели представление о том, что будет происходить в реалити. Но телевизионщики сумели поразить зрителей! Да так, что победа Лилит Хачатрян, которая похудела со 120 до 80 кг, оказалась в тени.

Проверенные кадры

Реалити "Пацанки" давно обросло армией преданных фанатов. Более ста неблагополучных девушек, участвовавших в проекте, получили шанс на новую жизнь. Кто-то им воспользовался и вырвался из порочного круга жизненных неурядиц, а кто-то не сумел переломить себя и оказался в сводке криминальной хроники.



"Адский шеф", "Кондитер", "Четыре свадьбы", "На ножах", "Выживалити"... На "Пятнице!" можно увидеть много реалити-шоу разной степени экстравагантности и эпатажности, но "Пацанки" - самый рейтинговый проект канала, который возглавляет Николай Картозия. Именно он создавал "Скандалы, интриги, расследования" на НТВ и великолепно разбирается в человеческой натуре и психологии зрителя. Выпускать по несколько сезонов "Пацанок" за один календарный год - задача сложная, а вот придумать новый челледж для проверенных героинь - вполне рабочая схема.

Телешоу "Большие девочки". Пресс-служба телеканала "Пятница!".

Благими намерениями

Так появилось новое социальное шоу "Большие девочки", в котором 13 девушек весом от 100 кг должны были поменять свою жизнь на глазах у всей страны. Их общий вес на момент старта проекта составлял 2 тонны. Было заявлено, что участниц ждёт проработка психологических травм, спорт и правильное питание. Директором кемпинга, в котором им предстояло прожить три месяца, стала легендарный тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе.

Телешоу "Большие девочки". Пресс-служба телеканала "Пятница!".

Наставники проекта - тренер женской команды по регби Кирилл Кошарин, психолог Анетта Орлова и диетолог Доктор Регина - уверяли, что наблюдая за процессом трансформации участниц телезрители захотят поменять и свою жизнь. Якобы проект поможет "заедающим свои проблемы" людям встать с дивана, выкинуть вредные продукты, научиться готовить правильные и вкусные блюда. Казалось бы, какая благая цель! Но продюсеры "Пятницы!" остались верны себе и добавили в якобы социальный проект столько дичи, что уже после премьеры на него ополчилась целая армия социологов, психологов и диетологов.

Телешоу "Большие девочки". Пресс-служба телеканала "Пятница!".

Эксперимент над людьми

Под первым выпуском шоу на YouTube почти 10 тысяч комментариев. Часть людей возмущена тем, что девушек без какой-либо подготовки заставили пройти 10-километровый марафон по просёлочной дороге. После второго выпуска реалити вызвало ещё больший ажиотаж. В нём участницам раздали костюмы животных - свиньи, бегемота, хомяка, панды, ленивца, - загримировали и привели в импровизированный зоопарк, где проходящие мимо люди могли покормить их овощами и фруктами. Несмотря на очевидный дискомфорт, девушки пытались отшучиваться, однако зрителям подобный подход смешным не показался.

Телешоу "Большие девочки". Пресс-служба телеканала "Пятница!".

В другом выпуске при входе в автобус девушек встречал "приветственный фуршет":подносы с фастфудом, шаурмой, эклерами, разбавленные мисками с ягодами иовощной нарезкой. Провокация в духе шоу "Пацанки", где участниц в первом жевыпуске соблазняют алкоголем, а затем отчитывают тех, кто сделал выбор не впользу ЗОЖ.

Телешоу "Большие девочки". Пресс-служба телеканала "Пятница!".

Всё на потеху

Любой здоровый человек поймёт, что создатели шоу хотели лишь зрелищности и больших рейтингов, полностью игнорируя ментальное и физическое здоровье участниц. Девушки из выпуска в выпуск выполняли задания, которые показывали их в невыгодном свете. И это характеризует ступень их отчаяния - отказаться от гонорара не смог никто! А ведь такие унижения не могут пройти мимо и не навредить, считают психологи. Ни одной полноценной тренировки зрителям не показали. Вполне очевидно, что это не уроки похудения, а шоу для глумления над людьми с проблемами - считают специалисты.

Телешоу "Большие девочки". Пресс-служба телеканала "Пятница!".

Да и какой нормальный тренер, фитнес-инструктор будет заставлять людей, у которых все суставы и так молят о пощаде из-за лишнего веса и колоссальной нагрузки, ходить кроссы и таскать тяжести? Многие специалисты уверены, что такие шоу нужно не просто порицать, их следует закрыть, чтобы ни у кого не возникло желание хайпануть во втором сезоне.