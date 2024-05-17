"На проект мы приехали уже как пара": Надя Сысоева и Саша Стоун  примут участие в шоу "Выжить в Дубае"

Канал ТНТ по-маленьку начал раскрывать имена участников нового сезона реалити-шоу "Выжить в Дубае", который после остановки в Самарканде получил подзаголовок "Возвращение". За приз в 10 миллионов рублей вместе с другими звёздами будут бороться блогер и спортсмен Саша Стоун и актриса Comedy Woman Надя Сысоева.

Саша Стоун принимал участие во всех популярных реалити телеканала ТНТ. Он дважды был в проекте "Звёзды в Африке", участвовал в шоу "Вызов", где дошёл до самого финала, поэтому на участие в очередном реалити телеканала согласился, практически не раздумывая. "Я сразу принял для себя решение лететь, потому что у меня остался незакрытый гештальт. Это будет моё пятое реалити, и в этот раз мне очень хочется одержать победу", - говорит блогер.

Телешоу "Выжить в Дубае. Возвращение". Пресс-служба телеканала ТНТ.

Но в этот раз Саше Стоуна придётся гораздо тяжелее, чем раньше, ведь по случайному стечению обстоятельств в шоу он будет участвовать вместе со своей возлюбленной Надей Сысоевой. "Нас пригласили принять участие в проекте задолго до нашего с Надей знакомства. И ещё тогда мы оба решили, что будем участвовать, но на проект мы приехали уже как пара", - признался Стоун.

Телешоу "Выжить в Дубае. Возвращение". Пресс-служба телеканала ТНТ.

Для Сысоевой это первый опыт участия в реалити-шоу, поэтому на предложение испытать себя и свою силу воли Надя сразу ответила согласием. "Меня зацепила возможность проявить себя в разных испытаниях как командный игрок и наконец-то повод сказать друзьям: "Говорила же, что эта любовь к настольным играм мне когда-нибудь пригодится!" Это шоу меняет отношение к жизни и окружающим тебя людям. Я сама удивлялась, на что я способна. Это будет очень интересный сезон!", - призналась Надя.

Телешоу "Выжить в Дубае. Возвращение". Пресс-служба телеканала ТНТ.

В реалити "Выжить в Дубае. Возвращение" принимают участие 14 участников - семь из звездной команды и семь из народной. По правилам шоу, звездная и народная команда проходят испытания, которые решают, кто отправляется выживать пустыню, а кто - в роскошный отель. Каждую неделю на голосовании проект покидает один участник. До финала доходят лишь двое, именно они и сражаются за звание победителя и главный приз 10 миллионов рублей. Среди испытаний шоу не только задания на физическую силу и выносливость, но и на смекалку, логику и даже удачу.