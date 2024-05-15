Победительница "Последнего героя" и Мухич расскажут о лишнем весе и способах борьбы с ним

В эту субботу, 18 мая, гостями нового выпуска ток-шоу "Секрет на миллион" на НТВ станут пышнотелые звёзды эстрады и кино. Они расскажут о том, как пытались бороться с полнотой и почему приняли решение остаться в своём весе.

Звезда сериала "Полицейский с Рублёвки" Роман Попов очаровал поклонников в роли горе-служителя закона Мухича. Далёкий от модельных стандартов актёр признаётся, что может набирать или сбрасывать вес по команде режиссёра и проблемой это для него не является. Роман принимает себя таким, как есть, и очень любит жизнь. Несколько лет назад он победил онкологию и научился радоваться каждому дню.

"Секрет на миллион". Пресс-служба телеканала НТВ. "Секрет на миллион". Пресс-служба телеканала НТВ. "Секрет на миллион". Пресс-служба телеканала НТВ.

С некоторых пор спокойно относится к лишним килограммам и певица Корнелия Манго. Одно время пышнотелая звезда так отчаянно вела с ними борьбу, что едва не рассталась с жизнью. Ведущей шоу Корнелия расскажет о том, как пересмотрела свои взгляды и какой образ жизни ведёт теперь.

Поделится своими очень личными переживаниями победительница "Последнего героя" Надежда Ангарская. Высокая, статная, она долго искала своё счастье и никак не могла его обрести. В студии "Секрета на миллион" Надежда расскажет, где встретила будущего мужа, что на это сказал её сын от прошлого брака и как она отважилась снова стать мамой в 40 лет.



Решится на откровенность и актриса Евгения Осипова - звезда сериала "Доярка из Хацапетовки". Красавица блондинка признается, из-за чего от неё ушёл муж, от какой болезни она лечила ребёнка и почему перестала бороться с лишними килограммами.