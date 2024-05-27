Одна "Мелодия для двоих": Анна Тараторкина закрутила курортный роман с Дмитрием Миллером

Масштабные исторические истории и громкие имиджевые проекты телеканалы приберегают на осень, начало нового сезона, а сейчас предлагают отдохнуть за просмотром лёгких романтических историй. Например, сегодня, 27 мая, на телеканале "Россия" состоится премьера многосерийной мелодрамы "Мелодия для двоих", в котором главные роли исполнили Анна Тараторкина, Дмитрий Миллер, Алексей Фатеев, Ирина Чериченко и Марина Волкова.

Хозяйка бюро переводов Виктория Сафонова (Анна Тараторкина) уверена, что всё в жизни должно идти по плану и подчиняться графикам. Она уже десять лет замужем за предпринимателем Константином (Алексей Фатеев). Детей у них нет - оба супруга много работают и практически не отдыхают. Когда врач рекомендует им отпуск на море, Сафоновы заказывают путёвку в Турцию.

Сериал "Мелодия для двоих". Пресс-служба телеканала "Россия 1". Сериал "Мелодия для двоих". Пресс-служба телеканала "Россия 1". Сериал "Мелодия для двоих". Пресс-служба телеканала "Россия 1".

Но у секретарши Константина, Марины (Марина Волкова), дочери богатого судовладельца, свои планы на босса. Для того, чтобы у неё появилась возможность соблазнить Константина, она подстраивает все так, что Вика отправляется в Турцию одна. В отеле выясняется, что номер Вики по ошибке продали также и другому гостю - музыканту-саксофонисту Максиму Разбегину (Дмитрий Миллер)...

Сериал "Мелодия для двоих". Пресс-служба телеканала "Россия 1". Сериал "Мелодия для двоих". Пресс-служба телеканала "Россия 1". Сериал "Мелодия для двоих". Пресс-служба телеканала "Россия 1". Сериал "Мелодия для двоих". Пресс-служба телеканала "Россия 1".

Всё чаще россисйкие кинематографисты стали снимать в Турции. Вот съёмки "Мелодии для двоих" проходили по другую сторону Босфора. "С турецкими коллегами мне работалось прекрасно, никакого языкового барьера не испытывал, они знали немножко английский. Вообще, на этих съёмках я впервые был в Турции, и оказалось, что там многие говорят по-русски. На съёмочной площадке царили мир, дружба, взаимопонимание. Самыми запоминающимися были объекты, где мы снимали, меня поразила местная природа", -делится впечатлением от съёмки Дмитрий Миллер.

Сериал "Мелодия для двоих". Пресс-служба телеканала "Россия 1".

"Это трогательная история любви, о которой мечтает каждый! История, наполненная чудесной музыкой, солнечным блеском и, конечно, дыханием кристально чистого моря. Она не оставит равнодушным даже самого закоренелого циника и ещё раз докажет, что случайности в нашем мире далеко не случайны. Мы снимали традициях лучших музыкальных фильмов, и это нам удалось - приятное послевкусие зрителям гарантировано! "Мелодия для двоих" - как десерт к хорошему бокалу вина. Так что садитесь поудобнее, смотрите, наслаждайтесь и будьте счастливы! Наша история заставит расслабиться и окунуться в мир грёз и романтики.", - говорит режиссёр Александр Калугин.