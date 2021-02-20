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Политика

Байден обвинил Россию в нападках не демократию, а Путина — в ослаблении Европы

Новый президент США Джо Байден выступил на Мюнхенской конференции по безопасности и обвинил Россию в нападках на демократию.

Джо Байден и Барак Обама.
Джо Байден и Барак Обама.
из открытых источников в интернете

«Кремль совершает нападки на нашу демократию и превращает коррупцию в оружие, чтобы подорвать нашу государственную систему. Российское руководство пытается заставить людей думать, будто наша система более коррумпирована или так же коррумпирована, как их система. Но мир знает, что это неправда, в том числе россияне», — цитирует Байдена RT.

Кроме того, президент США заявил, что «Путин пытается ослабить европейский проект».

Также глава Белого дома добавил, что Россия стремится «ослабить трансатлантическое единство».

Между тем, ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Москва готова к переговорам по вопросам стратегической стабильности с администрацией во главе с президентом Байденом.

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