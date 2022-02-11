Президент США призвал соотечественников немедленно покинуть Украину

Он предупредил, что ситуация там может быстро принять «сумасшедший оборот».
«Американским гражданам следует уехать сейчас. Это не то же самое, что иметь дело с террористической организацией. Мы имеем дело с одной из самых крупных армий мира. Это совершенно другая ситуация, и вещи могут быстро стать сумасшедшими», — сказал американский лидер в интервью телеканалу NBC.
Байден добавил, что президент России Владимир Путин «на самом деле достаточно умен, чтобы не делать ничего такого, что могло бы негативно сказаться на американских гражданах».
Ранее госдеп опубликовал рекомендацию своим гражданам, находящимся на Украине, немедленно уехать.
«Гражданам США не следует ездить на Украину. Тем, кто находится на Украине, следует уехать сейчас, используя коммерческие или иные доступные для частных лиц варианты транспортировки», — цитирует сообщение «Интерфакс».