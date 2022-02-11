Президент США призвал соотечественников немедленно покинуть Украину

Он предупредил, что ситуация там может быстро принять «сумасшедший оборот».

«Американским гражданам следует уехать сейчас. Это не то же самое, что иметь дело с террористической организацией. Мы имеем дело с одной из самых крупных армий мира. Это совершенно другая ситуация, и вещи могут быстро стать сумасшедшими», — сказал американский лидер в интервью телеканалу NBC.