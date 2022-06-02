Байден рассматривает покупку российской нефти по сниженной цене вместо отказа

Президент США Джо Байден заявил, что Запад обсуждает возможность закупок российской нефти по цене ниже рыночной вместо отказа от ее импорта, пишет РИА «Новости».

Сейчас Белый дом вместе с союзными странами ищут вариант, как сдержать цены на топливо — сейчас они растут на фоне конфликта на Украине и антироссийских санкций на энергоносители.

«У вас есть проблема, которая обозначилась сейчас, когда Европа решает, что они еще больше ограничат закупки российской нефти. Идут активные размышления, что можно сделать, может быть, даже закупать нефть, но по ограниченной цене», — сказал Байден, отвечая на вопросы журналистов.

Сообщается, что США сильно пострадало от введенных против России санкций — в стране резко выросли цены на топливо, а инфляция достигла рекордных значений.

Ранее стало известно, что Россия перестала поставлять газ компаниям Дании и Германии. Причина — неоплата топлива в рублях.