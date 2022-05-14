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Политика

Байден вновь назвал Камалу Харрис президентом США

Американский президент Джо Байден вновь оговорился во время выступления на саммите США и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. На этот раз он назвал Камалу Харрис президентом.

Камала Харрис.
Камала Харрис.
twitter.com/SenKamalaHarris

«Индо-тихоокеанский регион — это Индо-тихоокеанский регион, который является свободным и открытым, стабильным и процветающим, устойчивым и безопасным. Это то, к чему мы все стремимся. Именно поэтому я попросил президента Харрис совершить поездку в этот регион в августе прошлого года», — приводит РИА Новости слова Байдена.

Глава Белого дома не стал поправлять себя и продолжил выступление.

А ранее Байден перепутал внучку со своим умершим сыном, заявил, что любит детей «больше, чем людей», Харрис Байден не раз называл президентом США. Однажды он даже перепутал экс-лидеров страны Барака Обаму и Дональда Трампа.

Из-за подобных инцидентов ему дали прозвище Джо Деменцио, вспомнил Life.

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