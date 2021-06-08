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Политика
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Бедность — порок власти. «Справедливая Россия — За Правду» — о пенсии, налогах и крепком российском здоровье

Единые выборы в Государственную думу и Законодательное собрание пройдут в сентябре. Председатель Совета регионального отделения «Справедливой России — За правду» Александр Терентьев говорит: «Приближается напряженная избирательная кампания. Планы у нашей партии большие».

Александр Терентьев.
Александр Терентьев.
Пресс-служба РО ПП «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»

Александр Терентьев побеседовал с нами после форума муниципальных депутатов, который прошел в Барнауле 4 июня. Политик рассказал, что в этом году «новая Госдума сформирует Правительство» и к подбору кандидатов нужно подходить максимально осознанно.

«Знаем, как победить бедность»

— Александр Васильевич, с какими идеями муниципалы начнут кампанию?

— Прежде всего, мы реализуем установки нашего лидера Сергея Миронова. Их он обозначил на расширенном форуме в Москве. «СР» после объединения с «За правду» и «Патриотами России» необходимо стать, как минимум, второй по значимости политической силой. И, несомненно, наша цель — изменить существующее положение дел. Главная задача справедливороссов заключается в борьбе с бедностью. Мы выступаем за принятие справедливого базового дохода.

Справка

Безусловный базовый доход подразумевает регулярные выплаты гражданам от государства. Независимо от уровня дохода и выполненной работы. Это так называемый дивиденд свободы.

Грамотность — залог успеха

— Почему важно проводить форумы муниципальных депутатов ежегодно?

— Мы встречаемся с депутатами от партии, чтобы они могли совершенствовать свои знания. Каждому справедливороссу нужно понимать, как формируется бюджет и что совершенствовать на их территориях. Главный лозунг наших обсуждений — «Если хочешь изменить, то предлагай».

Форум.
Форум.
Пресс-служба РО ПП «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»

Это ошибка

— Пенсионная реформа — это хорошо или плохо?

— Наша партия была и есть против повышения пенсионного возраста. И в программных документах этот вопрос занимает одно из основных мест. Когда законопроект только принимался, мы вносили в него поправку и утверждали, что пенсия должна быть наследуемой. Если человек упорно трудился и ушел из жизни раньше, отбирать деньги у семьи просто несправедливо. Сумма принадлежит родственникам по праву.
Да и вообще пенсионную реформу нужно отменить!

Ум, доход и развитие

— На что еще «Справедливая Россия — За правду» делает ставки?

— На введение прогрессивной шкалы налогообложения. Мы уверены: люди, которые не получают достойную зарплату, не обязаны платить государству.
А для тех, кто зарабатывает в разы больше, надо ввести и более высокий налог.

Также наша партия выступает за отмену НДС для сырьевиков и единого поставщика — для госзакупок. Это поспособствует стимуляции новых технологий и росту производства. Без поддержки малого и среднего бизнесов не обойтись.

Настаиваем мы и на возвращении в страну Фонда национального благосостояния. Чтобы его деньги тоже работали на развитие производства. Дело в том, что Алтайский край «задыхается» без дешевых ресурсов. Наш бизнес не в состоянии платить многочисленные налоги и предоставлять достаточное количество рабочих мест.

Необходимо заниматься медициной и образованием — сделать их полностью бесплатными. За здоровыми и умными россиянами стоит будущее.

Цифра

351 депутат в Алтайском крае от партии «Справедливая Россия — За правду».

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