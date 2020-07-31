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Политика

Белоруссия срочно проводит усиление на границе с Россией

Государственный пограничный комитет Белоруссии усилил оперативное прикрытие границы с Россией. Об этом говорится в заявлении Госпогранкомитета, распространенном в четверг, сообщает ТАСС.

Владимир Путин и Александр Лукашенко на Валааме.
Владимир Путин и Александр Лукашенко на Валааме.
kremlin.ru

Госпогранкомитет республики заявил, что 30 июля в рамках выполнения поручений руководства страны пограничники усилили оперативное прикрытие госграницы, в том числе на белорусско-российском участке.

До этого ведомство сообщило об усилении пограничного режима с Украиной.

Действия белорусской стороны связаны с задержанием в Белоруссии 33 граждан России, которых подозревают в подготовке массовых беспорядков в ходе президентских выборов.

Белорусская сторона сообщила о задержании в ночь на 29 июля 33 граждан РФ, которых в Минске называют сотрудниками иностранной частной военной компании. По последним данным, их подозревают в подготовке массовых беспорядков.

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