Белоруссия срочно проводит усиление на границе с Россией

Госпогранкомитет республики заявил, что 30 июля в рамках выполнения поручений руководства страны пограничники усилили оперативное прикрытие госграницы, в том числе на белорусско-российском участке.
До этого ведомство сообщило об усилении пограничного режима с Украиной.
Действия белорусской стороны связаны с задержанием в Белоруссии 33 граждан России, которых подозревают в подготовке массовых беспорядков в ходе президентских выборов.
Белорусская сторона сообщила о задержании в ночь на 29 июля 33 граждан РФ, которых в Минске называют сотрудниками иностранной частной военной компании. По последним данным, их подозревают в подготовке массовых беспорядков.