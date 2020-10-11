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Политика

Белорусскую оппоцизионерку Тихановскую обматерили из-за Путина

Белорусский музыкант и лидер группы Brutto Сергей Михалок, не стесняясь в выражениях, обрушился с критикой на оппозиционного лидера Светлану Тихановскую.

Светлана Тихановская
Светлана Тихановская
news.tut.by

Автор гимна украинского Майдана, песни «Воины света», после начала протестов в Белоруссии долго молчал, но жестко высказался о желании Тихановской пригласить президента РФ Владимира Путина в качестве медиатора на переговоры с главой страны Александром Лукашенко.

На своей странице в Instagram он удивился выбору Тихановской посредника для таких переговоров.

Медиатором в нашу страну вы зовете самого главного империалиста. То есть вы, по сути, приглашаете медиатором человека, который должен поддержать новую независимую Беларусь. Но у него другое желание! Он хочет возобновить империю, — заявил Михалок.

Музыкант посоветовал Тихановской издавать какие-нибудь указы, а не думать о подобных переговорах, сообщает «Рамблер».

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