Белорусскую оппоцизионерку Тихановскую обматерили из-за Путина

Автор гимна украинского Майдана, песни «Воины света», после начала протестов в Белоруссии долго молчал, но жестко высказался о желании Тихановской пригласить президента РФ Владимира Путина в качестве медиатора на переговоры с главой страны Александром Лукашенко.
На своей странице в Instagram он удивился выбору Тихановской посредника для таких переговоров.
Медиатором в нашу страну вы зовете самого главного империалиста. То есть вы, по сути, приглашаете медиатором человека, который должен поддержать новую независимую Беларусь. Но у него другое желание! Он хочет возобновить империю, — заявил Михалок.
Музыкант посоветовал Тихановской издавать какие-нибудь указы, а не думать о подобных переговорах, сообщает «Рамблер».