Бердские единороссы выступили против пенсионной реформы и обратились к Путину

Депутат горсовета Бердска Елена Белова на внеочередной сессии вынесла вопрос об отправке Путину обращения об отмене пенсионной реформы. Большинство депутатов (15 из 27) поддержали эту инициативу, но отказались голосовать за отправку обращения поименно.

Обсуждение вопроса раскололо фракцию «Единая Россия» в горсовете Бердска.

«Думаю, здесь нет ни одного человека, который бы сказал: «Да, нужно принимать пенсионную реформу». Я как могу как гражданин голосовать за то, чтобы выйти на пенсию позже? Я соглашусь и, наверно, выражу мнение всей фракции, что как данная реформа предлагается, это неприемлемо и ни к чему не ведет, — цитирует депутата Голубева «Курьер.Среда.Бердск».

Единоросс Андрей Ковальский, наоборот, заявил, что не будет поддерживать направление обращения к Путину. Так как депутаты сначала должны представить четкую позицию, а не просто критиковать существующую инициативу. Он предложил отправить предложение на доработку.

Но решение было принято большинством голосов, депутаты «выразили свою гражданскую позицию».

Обращение отправят в Законодательное собрание Новосибирской области.

Ранее председатель горсовета Бердска единоросс Валерий Бадьин сообщал, что он не поддерживает пенсионную реформу, и такое же мнение у ряда городских депутатов, пишет Тайга.инфо.

19 июля депутаты Государственной думы приняли в первом чтении правительственный законопроект об изменениях в пенсионное законодательство, в том числе по повышению пенсионного возраста.

Депутат Поклонская, единственная из «ЕР», проголосовала против.