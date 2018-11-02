Беспрецедентный объем: «Единая Россия» подвела итоги реализации партийных проектов в 2018 году

31 октября 2018 года Алтайское региональное отделение «Единой России» провело совещание по реализации партийных проектов в 2018 году. Единороссы обсудили успехи и недочеты, обозначили направления дальнейшей работы и «болевые точки», которым стоит уделить особое внимание.

В начале совещания секретарь РО партии и председатель АКЗС Александр Романенко обозначил, что на наиболее крупные партийные проекты в Алтайском крае («Городская комфортная среда», «Детский спорт», «Безопасные и качественные дороги» и «Культура малой Родины») в 2018 году выделили более 1 млрд рублей. Подавляющая часть этих средств уже освоена.

Барнаул

Секретарь барнаульского отделения «ЕР» Юрий Еремеев отчитался, что в Барнауле по проекту «Безопасные дороги» в 2018 году уложили более 779 тысяч кв. метров асфальта. «Подрядчики оказались благонадежными, все проекты завершены», — заявил Еремеев.

Более 80 тысяч барнаульцев проголосовали на выборах за проекты, которые вошли в проект «Городская среда». В 2018 году по нему отремонтировали 65 дворовых и завершили 90% работ по шести общественным территориям.

«Единая Россия» подвела итоги реализации партийных проектов в 2018 году архив партии «Единая Россия»

Даниил Бессарабов отдельно отметил, что партии необходимо сосредоточиться на проблеме участившихся смертельных ДТП на проспекте Ленина в Барнауле. «Нам надо сделать выводы и решить, как изменить эту ситуацию. Надо подумать, как помочь, если надо ресурсно поддержать, давайте поддержим».

Бийск

Секретарь бийского отделения партии Сергей Ларейкин сообщил, что в наукограде по программе «Комфортная городская среда» почти завершили ремонт 277 дворов.

Сергей Ларейкин,

секретарь бийского отделения «ЕР»:

Заканчивается реконструкция Петровского бульвара — работы вошли в конечную стадию, идет небольшое отставание — всего лишь на одну неделю. Также отремонтировали бульвар 50 лет ВЛКСМ — нареканий по этому проекту нет, и даже удалось сэкономить 400 тыс. рублей. Мы их потратим на освещение и лавочки.

Также Сергей Ларейкин обратил внимание однопартийцев на проблему с подрядчиками, у которых зачастую нет собственных средств на реализацию проектов.

Сергей Ларейкин,

секретарь бийского отделения «ЕР»:

Мы ведь выделяем средства только по окончанию работ. Вот и получается, что в июне снимают асфальт, а новый кладут только к августу, и люди вынуждены в таких условиях жить. Отсюда негативные настроения. Надо подумать, как эту проблему решить.

«Единая Россия» подвела итоги реализации партийных проектов в 2018 году архив партии «Единая Россия»

Рубцовск

В Рубцовске отремонтировали почти все запланированные дворовые территории — осталось недоделано порядка шести. К тем, что уже закончили, нареканий нет, жители довольны качеством ремонта, сообщил Сергей Черноиванов, секретарь местного отделения «ЕР».

В парке Кирова завершили большую часть работ. Его хотели открыть к сентябрьским выборам, но по разным причинам в сроки уложиться не удалось. Сегодня там устанавливаются малые архитектурные формы, планируется установка санузла и работы будут завершены.

Сергей Черноиванов отметил, что рубцовское отделение партии привлекло к благоустройству парка общественные организации. В результате по президентским грантам там удалось установить площадку для воркаута, а также площадку для лиц с ограниченными возможностями.

Сергей Черноиванов,

секретарь рубцовского отделения «ЕР»:

В завершающей стадии находятся работы по набережной им. Петрова. Осталось установить освещение, на днях все будет сделано. Что мешает Рубцовску? В прошлом году город лихорадило, зиму как-то пережили, и по-новой возвращаемся на те же проекты, чтобы недоделки устранять. И в этом году работы идут с задержками.

Александр Романенко посоветовал однопартийцам быть более активными.

Заместитель главы Рубцовска Владимир Веснин заверил, что все прошлогодние недостатки устранены, а проекты 2018 года доделают хоть и с опозданием, но без переноса на следующий сезон.

«Единая Россия» подвела итоги реализации партийных проектов в 2018 году архив партии «Единая Россия»

Новоалтайск

По проекту «Безопасные и качественные дороги» в Новоалтайске уложили асфальт протяженностью более 7 тыс. метров, объемом более 68 тысяч кв. метров. «Все наши пожелания были учтены, нареканий нет», — заявил глава города Сергей Еремеев.

С проблемной улицей Прудской тоже разобрались: жители одобрили проект, проверяющие органы претензий не имеют, работы идут согласно графику.

В рамках проекта по благоустройству города удалось облагородить парк Пионерский. Также членам местного отделения партии удалось договориться с бизнесом, который помог городской школе № 1 установить искусственное покрытие на футбольном поле. Кроме того, в Новоалтайске запланировали реконструкцию разрушившейся хоккейной площадки, которая расположена около здания Пенсионного Фонда.

Районы

По программе «Культура малой Родины» удалось начать ремонт ДК в селе Старый Тогул. Там вскоре появится полноценный культурно-досуговый центр.

В Бийске на деньги проекта и субсидии из городского бюджета обновили материально-техническую базу и освещение драмтеатра, поставили два спектакля, закупили авторские права.

По проекту «Детский спорт» в Баево ремонтируют спортзал местной школы. На это выделили около 6 млн рублей. Проект еще не закончен, к подрядчику уже предъявили претензии, но расторгать контракт пока не планируют. Из оставшихся работ не завершены укладка полового покрытия и ремонт фасада.

Зато на этом проекте удалось сэкономить около 2 млн рублей, на которые отремонтировали второй спортивный зал — в начальной школе.

В селе Первомайском идут работы по ремонту спортзала «Олимп». В ходе реконструкции подрядчик обнаружил дефекты в здании, и сэкономленные на конкурсе деньги пришлось потратить на их устранение. Из-за этого сдвинулись и сроки ремонта, но есть большая вероятность, что работы все-таки успеют завершить в срок.

В конце совещания секретарь РО партии Александр Романенко поблагодарил коллег за уже проделанную беспрецедентную работу, а также попросил консолидировать усилия и настроиться на дальнейшие положительные результаты.