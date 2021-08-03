Беспрецедентный уровень. Как краевой избирком будет защищаться от ковида на выборах-2021

Алтайская краевая избирательная комиссия уже закупила необходимые средства защиты для проведения предстоящих сентябрьских выборов. Об этом 3 сентября в ходе пресс-конференции сообщила председатель избиркома Ирина Акимова. Она также пояснила, что нового в этом плане будет сделано.

По словам эксперта, закуплены одноразовые маски и перчатки для участников процесса голосования. Перчатки для членов избирательных комиссий будут латоксные — для более длительного использования.

Для избирателей — одноразовые полиэтиленовые. Будут и одноразовые халаты.

Заказаны также индивидуальные экраны для работников избирательных комиссий и защитные экраны, которые будут устанавливаться на столах. По словам Ирины Акимовой, поступят в Алтайский край и антисептики в необходимом объеме и фасовке.

Выборы. Михаил Хаустов

Предусматривается на предстоящих выборах и одноразовые пакеты для избирателей, в которых будут вложены все необходимые атрибуты для голосования.

Председатель краевого избиркома подчеркнула, что нынешние меры соответствуют действующим рекомендациям Роспотребнадзора, их можно считать беспрецедентными.

А нужно ли вакцинироваться

По словам Ирины Акимовой, члены аппарата краевой комиссии и территориальных ИК, как государственные служащие, подпадают под требования по обязательной вакцинации. 70% из них эту медицинскую процедуру уже прошли.

Все остальные привлеченные члены комиссий, сферы деятельности которых не входят в обязательный перечень для вакцинации, могут пройти ее добровольно. В обязательном порядке это требоваться не будет.

Выборы президента. Олег Богданов

Когда начнутся выборы

В этом году выборы депутатов Госдумы и АКЗС будут проходить в течение трех дней — с 17 по 19 сентября.