Беспрецедентный уровень. Как краевой избирком будет защищаться от ковида на выборах-2021

По словам эксперта, закуплены одноразовые маски и перчатки для участников процесса голосования. Перчатки для членов избирательных комиссий будут латоксные — для более длительного использования.
Для избирателей — одноразовые полиэтиленовые. Будут и одноразовые халаты.
Заказаны также индивидуальные экраны для работников избирательных комиссий и защитные экраны, которые будут устанавливаться на столах. По словам Ирины Акимовой, поступят в Алтайский край и антисептики в необходимом объеме и фасовке.
Предусматривается на предстоящих выборах и одноразовые пакеты для избирателей, в которых будут вложены все необходимые атрибуты для голосования.
Председатель краевого избиркома подчеркнула, что нынешние меры соответствуют действующим рекомендациям Роспотребнадзора, их можно считать беспрецедентными.
А нужно ли вакцинироваться
По словам Ирины Акимовой, члены аппарата краевой комиссии и территориальных ИК, как государственные служащие, подпадают под требования по обязательной вакцинации. 70% из них эту медицинскую процедуру уже прошли.
Все остальные привлеченные члены комиссий, сферы деятельности которых не входят в обязательный перечень для вакцинации, могут пройти ее добровольно. В обязательном порядке это требоваться не будет.
Когда начнутся выборы
В этом году выборы депутатов Госдумы и АКЗС будут проходить в течение трех дней — с 17 по 19 сентября.