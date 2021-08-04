Без досрочки и открепительных. Как в отпуске или командировке проголосовать жителям Алтайского края

1 Кому будет полезна система?

В 2021 году выборы в России будут проходить в течение трех дней — с 17 по 19 сентября. Проголосовать каждый гражданин страны сможет в любой из этих дней. Одно условие: открепительных удостоверений и предварительного голосования, которые позволяли отдать свой голос, находясь вне своего региона, больше не будет.

Выход один — пользоваться системой «Мобильный избиратель». Суть ее такова — каждый человек может подать заявление и выбрать удобный для себя участок для голосования, если он знает, где в дни выборов он будет находиться.