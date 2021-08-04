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Политика

Без досрочки и открепительных. Как в отпуске или командировке проголосовать жителям Алтайского края

Со 2 августа в Алтайском крае заработала система «Мобильный избиратель», позволяющая выбрать удобный для себя участок, находясь в дни выборов за пределами Алтайского края. Как ей воспользоваться, в ходе пресс-конференции рассказала председатель регионального избиркома Ирина Акимова.

Выборы в Барнауле.
Выборы в Барнауле.
Анна Зайкова
1 Кому будет полезна система?

В 2021 году выборы в России будут проходить в течение трех дней — с 17 по 19 сентября. Проголосовать каждый гражданин страны сможет в любой из этих дней. Одно условие: открепительных удостоверений и предварительного голосования, которые позволяли отдать свой голос, находясь вне своего региона, больше не будет.

Выход один — пользоваться системой «Мобильный избиратель». Суть ее такова — каждый человек может подать заявление и выбрать удобный для себя участок для голосования, если он знает, где в дни выборов он будет находиться.

Выборы президента.
Выборы президента.
Олег Богданов
2 Как воспользоваться такой возможностью?

Подать это самое заявление можно несколькими способами. В электронном виде — через портал Госуслуг, лично — в многофункциональных центрах и территориальных избирательных комиссиях.

С 8 сентября принимать заявления для голосования по месту нахождения будут все 1793 участковые избирательные комиссии в крае. Воспользоваться этой возможностью каждый житель края может до 13 сентября включительно.

3 Что надо иметь при себе?

Только паспорт. Никаких иных документов, объясняющих причину объезда, например, командировочные удостоверения на момент выборов, не требуются.

Выборы в БГД. 14 октября 2012г.
Выборы в БГД. 14 октября 2012 г.
Анна Зайкова
4 Как узнать подробности?

В России работает масштабный информационный правовой центр по вопросам проведения выборов. Есть своя горячая линия и в Алтайском крае, ее номер (3852) 56−09−21. По словам Ирины Акимовой, по данным на 2 августа, на нее уже поступило более 70 обращений.

Специалисты избиркома могут ответить на все вопросы, касающиеся системы «Мобильный избиратель».

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