Без досрочки и открепительных. Как в отпуске или командировке проголосовать жителям Алтайского края

В 2021 году выборы в России будут проходить в течение трех дней — с 17 по 19 сентября. Проголосовать каждый гражданин страны сможет в любой из этих дней. Одно условие: открепительных удостоверений и предварительного голосования, которые позволяли отдать свой голос, находясь вне своего региона, больше не будет.
Выход один — пользоваться системой «Мобильный избиратель». Суть ее такова — каждый человек может подать заявление и выбрать удобный для себя участок для голосования, если он знает, где в дни выборов он будет находиться.
Подать это самое заявление можно несколькими способами. В электронном виде — через портал Госуслуг, лично — в многофункциональных центрах и территориальных избирательных комиссиях.
С 8 сентября принимать заявления для голосования по месту нахождения будут все 1793 участковые избирательные комиссии в крае. Воспользоваться этой возможностью каждый житель края может до 13 сентября включительно.
Только паспорт. Никаких иных документов, объясняющих причину объезда, например, командировочные удостоверения на момент выборов, не требуются.
В России работает масштабный информационный правовой центр по вопросам проведения выборов. Есть своя горячая линия и в Алтайском крае, ее номер (3852) 56−09−21. По словам Ирины Акимовой, по данным на 2 августа, на нее уже поступило более 70 обращений.
Специалисты избиркома могут ответить на все вопросы, касающиеся системы «Мобильный избиратель».