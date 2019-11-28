Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
28 ноября -12°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Политика
55

Без эмоций и партийных установок: единороссы обеспечат контроль расходования бюджета Алтайского края на 2020 год

В Алтайском крае 28 ноября на сессии АКЗС во втором чтении приняли региональный бюджет на 2020 год. Депутаты «Единой России» обещают обеспечить партийный контроль за расходованием средств по всем направлениям и руководствоваться интересами жителей.

Краевая казна по сравнению с предыдущим годом увеличилась: доходы на 12%, поступления из федерального бюджета на 16%, дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципалитетов на 10%.

Кроме того, дотации на компенсацию расходов на повышение оплаты труда бюджетников выросли на 46%.

Во многом рост доходов между первым и вторым чтением — это заслуга работы депутатов Госдумы от «Единой России» и совместная работа с ними краевых депутатов и правительства края, считает руководитель фракции «Единая Россия» в АКЗС Сергей Приб.

Напомним, что единороссы внесли правки в проект бюджета, благодаря чему удалось увеличить финансирование ряда значимых направлений на общую сумму почти в 2 млрд рублей.

Таким образом выросла база для экономического роста. По предложению фракции «Единая Россия», до 200 млн рублей увеличился объем средств на финансовую поддержку инвесторов.

«Это почти в три раза больше, чем в 2019 году. Поэтому есть все возможности для развития территорий», — сказал Сергей Приб.

Также он подчеркнул, что при работе над главным финансовым законом края нужно руководствоваться не эмоциями и партийными установками, а тем, какую пользу можно принести региону и жителям.

Депутаты и дальше продолжат работать над бюджетом. В частности, будут разъяснять структуру избирателям и формировать его в муниципалитетах.

Кроме того, «Единая Россия» обеспечит партийный контроль за расходованием средств и реализацией объектов.

Губернатор Алтайского края, член Генерального совета «Единой России» Виктор Томенко поблагодарил партийцев за работу и отметил, что бюджет — это старт, чтобы продолжать выполнять все обязательства перед жителями и работать над повышением уровня жизни.

  • Новости партий

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость