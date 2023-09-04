Без интриг. Социологи спрогнозировали итоги губернаторских выборов в Алтайском крае

Далее предпочтений избирателей распределились следующим образом:
- Сергей Булаев – 13%,
- Евгения Боровикова – 10%,
- Сергей Малинкович – 6%,
- Недействительные бюллетени- 3%.
Результаты получены компанией ИНСОМАР в результате анкетирования жителей края по собственной инициативе. Прогноз основывается на многофакторном математическом моделировании с учетом мнения активных избирателей, партийных предпочтений, социального самочувствия, а также истории выборов.
Объем выборки составил 1 200 респондентов. Максимальная статистическая погрешность - 2,9%. Дата проведения опроса 2 сентября 2023 года.
Комментарий
Виктор Потуремский, директор по политическому анализу Института социального маркетинга ИНСОМАР:
«Виктор Томенко более чем уверенно лидирует. Ближайший конкурент со значительным отрывом. Можно говорить, что существующие рейтинги позволят победить в первом туре. Очень уверенная кампания. В ходе работы кандидату точно удалось донести свою позицию. И поскольку речь идет о выборах на второй срок, то речь идет о том, чтобы отчитаться о достигнутых достижениях. Как мы видим, это получило поддержку и вот выразилось в некую оценку».
Компания "Инсомар" (общество с ограниченной ответственностью "Институт социального маркетинга") провела анкетирование среди жителей Алтайского края по собственной инициативе. Прогноз основывается на многофакторном математическом моделировании с учетом мнения активных избирателей, партийных предпочтений, социального самочувствия, а также истории выборов. Объем выборки составил 1 200 респондентов. Максимальная статистическая погрешность – 2,9%. Дата проведения опроса 2 сентября 2023 года. Опрос проводился по телефону.
По расчетам экспертов компании, явка на предстоящих выборах составит 34–38%.
Респондентам задавали следующие вопросы:
- "Если бы выборы губернатора Алтайского края состоялись в ближайшее воскресенье, за кого из перечисленных кандидатов Вы бы, скорее, проголосовали?"
- "Вы примете или не примете участие в выборах губернатора Алтайского края 8–10 сентября этого года?"
- "Представьте, что выборы депутатов Государственной Думы состоятся в ближайшее воскресенье. За какую партию Вы бы, скорее всего, проголосовали?"
- "Если говорить про ситуацию в целом, Вы скорее довольны или скорее не довольны положением дел в Алтайском крае?"
- "Как Вам кажется, ситуация в Алтайском крае за последние полгода улучшилась, ухудшилась или практически не изменилась?"
Ранее сообщалось, что Томенко посетил легендарные заводы в Петропавловском районе.