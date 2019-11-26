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Политика

Без права на славу: умерла легендарная советская разведчица Анита

Умерла легендарная советская разведчица-нелегал Гоар Вартанян, сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР).

Владимир Путин и легендарная разведчица Гоар Вартанян, 2005 год.
Владимир Путин и легендарная разведчица Гоар Вартанян, 2005 год.
kremlin.ru

Ей было 93 года. Как отметили в СВР, Вартанян внесла большой вклад в добывание информации, необходимой для обеспечения национальных интересов и безопасности страны.

«Гоар Вартанян и ее супруг Геворк Вартанян „оставили в судьбах многих разведчиков, да и обычных людей, удивительный след, который уже воспет в книгах, статьях, фильмах и, конечно же, в воспоминаниях“, — отмечает пресс-бюро СВР.

„Результаты их работы столь значительны, что никогда не будут рассекречены“: Умерла Гоар Вартанян, жена Геворка Вартяняна — легендарная пара супругов-разведчиков, 30 лет проработавших на нелегальном положении», — написал журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

В девизе нелегальной разведки такие слова: «Без права на славу — во славу державы».

Нелегалы

Гоар Вартанян родилась 25 января 1926 года в армянском городе Ленинакан (Гюмри). В начале 1930-х годов с семьей переехала на жительство в Иран.

В 16-летнем возрасте вошла в антифашистскую группу своего будущего супруга и соратника — Геворка Вартаняна, вместе с которым в Иране вела активную разведывательную работу в сложных условиях. В 1943 году принимала участие в операции по обеспечению безопасности Тегеранской конференции. Тогда была предотвращена попытка покушения гитлеровских спецслужб на лидеров «большой тройки» — Сталина, Рузвельта и Черчилля., пишет РИА Новости.

В 1951 году супругов Вартанян вывели в СССР, в 1956 году они закончили Ереванский институт иностранных языков.

Затем последовала многолетняя, в экстремальных условиях во многих странах мира, работа супружеской пары разведчиков-нелегалов Гоар и Геворка Вартанян, действовавших под оперативными псевдонимами «Анита» и «Анри».

В 1986 году после 30 лет работы на нелегальном положении Гоар и Геворк Вартанян вернулись домой. По мнению специалистов, результаты их работы столь значительны, что никогда не будут рассекречены.

Заслуги Гоар Вартанян перед родиной были отмечены орденами Красного Знамени, Отечественной войны II степени и многими медалями.

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