Безответные сигналы тревоги, данные разведки: почему боевики дерзко и быстро проникли в Израиль. Версии

Собеседники издания рассказали об основных ошибках израильских военных — неспособность разведки отслеживать ключевые каналы связи, которыми пользуется ХАМАС; установленное оборудование на границах легко отключалось. А это позволяло боевикам из сектора Газа убивать военнослужащих

Командиры по какой-то причине сосредоточились на одной погранбазе. Ее и захватили практически сразу, на первом этапе вторжения, указывает "Коммерсантъ".

Сигналы тревоги

Между тем утром 7 октября разведка зафиксировала всплеск активности в некоторых каналах связи палестинских боевиков. Спецслужбы послали сигнал тревоги военным на границе с сектором Газа. Однако реакции не последовало — возможно, они не получили предупреждение. Но могли и не прочитать.

Дроны и связь

Стало известно, что ХАМАС незадолго до атаки направил дроны — вывести из строя станции сотовой связи и вышки наблюдения.

Пулеметы

Беспилотники также уничтожили управляемые пулеметы на погранукреплениях. Боевики беспрепятственно взорвали пограничный забор, а потом и "разровняли" его бульдозером.

Флаг Израиля. unsplash.com.

Киберразведка

Между тем появились и другие версии, почему боевики молниеносно проникли на территорию Израиля. Все из-за китайских смартфонов Huawei. Гаджеты компании плохо взламываются и прослушиваются из-за отсутствия предустановленных программ американских IT-компаний.

Использование устройств Huawei палестинцами является одной из доминирующих теорий в соцсетях, объясняющих провал израильской разведки.

После того, как Google и другие IT-гиганты США запретили Huawei использовать в смартфонах и планшетах свои сервисы, китайская компания разработала собственные аналоги иностранных программ. И новые сервисы оказались защищены от взлома для всех, кроме китайских спецслужб.

Женщины-военнослужащие из разных стран на парадах. Палестина. из открытых источников в интернете

Однако киберразведка Израиля вряд ли имела большие проблемы с «прослушкой» этих смартфонов, так как это обычные Android-устройства, к слежке за которыми спецслужбы имеют разные подходы, считает руководитель департамента информационно-аналитических исследований компании T.Hunter Игорь Бедеров, пишет Газета.Ru.

Однако подтвердил — террористы стараются пользоваться устройствами с «голыми» операционными системами без предустановленных сервисов американских IT-компаний.

"Стук по крыше"

Между тем израильская армия во время войны с ХАМАС отказалась от тактики ударов «стук по крыше».

Такая военная тактика — для мирных жителей. Армия наносила удары по объектам учебными бомбами без боезаряда. Таким образом оповещались мирные жители о грядущей опасности. Жители могли покинуть здания, не подвергая себя опасности.

Ранее конфликты между ХАМАС и группировками Израиля проходили с негласными ограничениями. Количество жертв — меньше. Сейчас конфликт ближе к тотальной войне. Потому от этой тактики решено отказаться, заявляют военные эксперты.