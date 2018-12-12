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Политика
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Bild: в архивах Дрездена нашли удостоверение Штази на имя Путина

Отдел по работе с архивами Штази (министерство госбезопасности ГДР) обнаружил служебное удостоверение, которое выдали на имя майора Владимира Путина, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на Bild.

Владмир Путин встретился с Ангелой Меркель в Сочи. 18 мая 2018 года.
Владмир Путин встретился с Ангелой Меркель в Сочи. 18 мая 2018 года.
kremlin.ru

По данным журналистов Bild, документ якобы хранился в актах отдела «Кадры и квалификация» бывшего районного управления Штази. Удостоверение, выданное на имя майора Владимира Путина 31 декабря 1985 года, было собственноручно им подписано. Документ продлевался каждый квартал вплоть до конца 1989 года, сообщают «Известия».

Руководитель дрезденского отделения Конрад Фельбер рассказал журналистам, что с таким удостоверением Путин мог беспрепятственно проходить в учреждения органов госбезопасности ГДР, при этом он не обязан был сообщать, что работал на советскую разведку. Фельбер также предположил, что наличие удостоверения могло облегчать задачу по вербовке агентов в бывшей ГДР.

Реакция Кремля

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России отметил, что информацию на этот счет лучше получать в Службе внешней разведки РФ, пишет ТАСС.

Но могу предположить следующее: как известно, в то время, во времена Советского Союза, и КГБ, и Штази были партнерскими службами, поэтому, наверное, нельзя исключать и такого обмена удостоверениями, — сказал Дмитрий Песков.

О своей работе в Германии Путин неоднократно говорил и публично. В 1985 году он был командирован в представительство КГБ в ГДР и работал в Дрездене до 1990 года.

Справка

Штази — это тайная полиция, контрразведывательный и разведывательный государственный орган ГДР, который просуществовал с 1950 по 1990 год.

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